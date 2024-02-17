Bu uygulamayı kullandı, başına gelmeyen kalmadı! Hapis, iflas, haciz… Eğer telefonunuzda varsa hemen silin

Erkan Oti, yaşadığı süreçle ilgili olarak, "Benim tek suçum tanımadığım insanlara güvenip arabama almak oldu. Ama sonuçta bu uygulamayı herkes kullanıyor, Türkiye'de resmi bir uygulama. Bu uygulamayı kullandım diye başıma gelmeyen kalmadı. Cezaevinde 10 ay zor şartlar altında kaldım. Çok mağdur oldum. Bana olan iftirasından dolayı hukuki süreç başlatacağım. Kendisinden şikayetçi olacağım. Bu işin peşini hiçbir zaman bırakmayacağım. Çünkü çocuklarım mağdur oldu" dedi. Oti, yaşadığı zorluklar nedeniyle işyerlerine haciz geldiğini ve eşinin mağdur olduğunu belirterek, "Maddi manevi çok zorluklar yaşadım, iş yerlerime haciz geldi, kapatıldı. Eşim çok mağdur oldu. Çocuğum doğdu. Çocuğumu göremedim bu iftirasından dolayı. Ama sonuçta bu uygulamayı herkes kullanıyor, Türkiye'de resmi bir uygulama. Bu uygulamayı kullandım diye başıma gelmeyen kalmadı." şeklinde konuştu.