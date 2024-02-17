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Bu uygulamayı kullandı, başına gelmeyen kalmadı! Hapis, iflas, haciz… Eğer telefonunuzda varsa hemen silin

2024-02-17 14:35:31
Bu uygulamayı kullandı, başına gelmeyen kalmadı! Hapis, iflas, haciz… Eğer telefonunuzda varsa hemen silin

Telefonuna bir uygulama indirdi, hayatı resmen söndü! Cezaevlerine kadar düştü! Eğer sizin telefonunuzda da bu uygulama varsa mutlaka silin...

#1
Foto - Bu uygulamayı kullandı, başına gelmeyen kalmadı! Hapis, iflas, haciz… Eğer telefonunuzda varsa hemen silin

Ankara'da oto alım satım işiyle uğraşan Erkan Oti, Ocak 2023'te Ağrı'nın Patnos ilçesinden satın aldığı otomobili teslim aldıktan sonra, seyahat uygulaması üzerinden anlaştığı İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab'ı Van'da aracına aldı. Ancak, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki bir uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, Nasab'a ait olduğu belirlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu durumun ardından Erkan Oti ve Mahdıeh Naroueı Nasab gözaltına alındı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Oti'nin suçsuz olduğu ortaya çıktı ve beraat kararı verildi. Ancak, idrar örneklerinde uyuşturucu kullanımı tespit edilen Mahdıeh Naroueı Nasab, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

#2
Foto - Bu uygulamayı kullandı, başına gelmeyen kalmadı! Hapis, iflas, haciz… Eğer telefonunuzda varsa hemen silin

Erkan Oti, yaşadığı süreçle ilgili olarak, "Benim tek suçum tanımadığım insanlara güvenip arabama almak oldu. Ama sonuçta bu uygulamayı herkes kullanıyor, Türkiye'de resmi bir uygulama. Bu uygulamayı kullandım diye başıma gelmeyen kalmadı. Cezaevinde 10 ay zor şartlar altında kaldım. Çok mağdur oldum. Bana olan iftirasından dolayı hukuki süreç başlatacağım. Kendisinden şikayetçi olacağım. Bu işin peşini hiçbir zaman bırakmayacağım. Çünkü çocuklarım mağdur oldu" dedi. Oti, yaşadığı zorluklar nedeniyle işyerlerine haciz geldiğini ve eşinin mağdur olduğunu belirterek, "Maddi manevi çok zorluklar yaşadım, iş yerlerime haciz geldi, kapatıldı. Eşim çok mağdur oldu. Çocuğum doğdu. Çocuğumu göremedim bu iftirasından dolayı. Ama sonuçta bu uygulamayı herkes kullanıyor, Türkiye'de resmi bir uygulama. Bu uygulamayı kullandım diye başıma gelmeyen kalmadı." şeklinde konuştu.

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