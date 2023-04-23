Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Öyle ki pek çoğumuzun telefonunda yüklü olan bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar. Tabii siz gereken izinleri verdiyseniz.