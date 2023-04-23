2023-04-23 20:52:43 Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor
Akıllı cep telefonlarınızın şarjını en hızlı tüketen uygulamalar açıklandı.
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Akıllı cep telefonlarınızın şarjını en hızlı tüketen uygulamalar açıklandı.
Günümüzde akıllı telefonlarımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Ancak, bazı uygulamaların arka planda yürüttüğü işlemler, bataryamızın hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Bu da haliyle biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar neler? İşte pili en hızlı tüketen o uygulamalar…
Bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapor, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya koydu. Bu raporda, popüler uygulamaların cihazın hangi kaynaklarını kullandığı bilgisi de mevcut.
Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor.
Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.
Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Öyle ki pek çoğumuzun telefonunda yüklü olan bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar. Tabii siz gereken izinleri verdiyseniz.
Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.
Telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar şu şekilde sıralandı; Fitbit Verizon Uber Skype Facebook Airbnb BIGO LIVE Instagram Tinder Bumble
Snapchat WhatsApp Zoom YouTube Booking.com Amazon
Telegram Grindr Likke LinkedIn Microsoft Teams Ryanair Bet365 Lyft Twitter Amazon Music Depop My Mcdonald’s Reddit
Shazam Shein Spotify Zara Missguided United Airlines Yelp Pinterest Amazon Prime Houseparty Netflix TikTok Paypal ASOS
Duolingo Klarna Signal Slack SoundCloud Trainline Uber Eats
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