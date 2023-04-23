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Teknoloji-Bilişim
13
Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

2023-04-23 20:52:43
Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Akıllı cep telefonlarınızın şarjını en hızlı tüketen uygulamalar açıklandı.

#1
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Günümüzde akıllı telefonlarımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

#2
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Ancak, bazı uygulamaların arka planda yürüttüğü işlemler, bataryamızın hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Bu da haliyle biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar neler? İşte pili en hızlı tüketen o uygulamalar…

#3
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapor, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya koydu. Bu raporda, popüler uygulamaların cihazın hangi kaynaklarını kullandığı bilgisi de mevcut.

#4
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor.

#5
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.

#6
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Öyle ki pek çoğumuzun telefonunda yüklü olan bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar. Tabii siz gereken izinleri verdiyseniz.

#7
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.

#8
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar şu şekilde sıralandı; Fitbit Verizon Uber Skype Facebook Airbnb BIGO LIVE Instagram Tinder Bumble

#9
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Snapchat WhatsApp Zoom YouTube Booking.com Amazon

#10
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Telegram Grindr Likke LinkedIn Microsoft Teams Ryanair Bet365 Lyft Twitter Amazon Music Depop My Mcdonald’s Reddit

#11
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Shazam Shein Spotify Zara Missguided United Airlines Yelp Pinterest Amazon Prime Houseparty Netflix TikTok Paypal ASOS

#12
Foto - Bu uygulamalar telefon şarjını tüketiyor

Duolingo Klarna Signal Slack SoundCloud Trainline Uber Eats

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