Gençlerde görülen kalp krizlerinin mekanizması ve tetikleyicileri, ileri yaştaki hastalara göre bazı farklılıklar gösterebiliyor. Yaşlılarda kalp krizi genellikle damarların yıllar içinde yavaş yavaş kireçlenmesi, daralması ve tıkanması (ateroskleroz) sonucu oluşurken; gençlerde süreç çok daha hızlı, agresif ve ani gelişebiliyor. Hareketsiz yaşam, fast-food ağırlıklı beslenme kültürü, obezite ve buna bağlı olarak gelişen Tip 2 diyabet ile yüksek tansiyon, artık çocukluk ve ergenlik yaşlarına kadar geriledi. Genç yaşta damarların bu kronik hastalıklara maruz kalması, kalbi besleyen koroner damarların yapısını erkenden bozuyor. Sigara ve elektronik sigara kullanımı, genç yaşta kalp krizlerinin en büyük sorumlularından biridir. Son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan bazı uyarıcı maddeler ve aşırı alkol tüketimi, koroner damarlarda ani spazmlara yol açarak damar tamamen açık olsa bile kan akışının kesilmesine ve krize neden olabilir.