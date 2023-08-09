Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

Türkiye’de vatandaşların ayda 11 saat WhatsApp kullandığının altını çizen Prof. Dr. Eraslan, “WhatsApp’ın kendi ayaları var. Bilinmeyen numaraları engelleme butonu var, yeni geldi. Tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerden gelen hiçbir şeye tıklamayınız. Bedava peynir sadece kapanda olur. Hediye çekleri, tatiller, indirimler gibi ya da kendi değerinden çok fazla düşük olan indirimlere kanmamamız gerekir. Şifremizi mutlaka çift katmanlı güvenlik sistemine göre ayarlamalı ve güncellemeliyiz” diye konuştu. “Suç dünyası, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyor” WhatsApp üzerinden yurt dışından gelen mesajların translate (çeviri) ile Türkçeye çevrilerek gönderildiğini ifade eden Eraslan, “Senegal’den, Hindistan’dan ve Bangladeş’ten arayan mesaj gönderen kendi talepleri Türkçe olarak translate üzerinden gönderiyorlar. Suç dünyası, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyor. Böylesi mesajları engellemek adına WhatsApp’ın kendi yeni tedbirini kullanalım. Tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerden gelen ucuz ve bizleri böylesine tahrik edici hiçbir şeye kanmayalım” dedi. WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yabancı numaralardan gelen çağrıların engellenebileceğini duyurdu. WhatsApp’a gelen güncellemeyle birlikte vatandaşlar, yabancı numaralardan gelen çağrıları engelleyebilecek.