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Teknoloji-Bilişim
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Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

2023-08-09 10:41:19
Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

Uzmanlar, yabancı kişilerden WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramalara ve mesajlara dikkat edilmesi konusunda uyararak linklere tıklanmaması gerektiğini söylüyor.

#1
Foto - Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden Senegal, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden arama ve mesaj alıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık maksatlı olduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmasında uyarılarda bulunuyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması konusunda İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eraslan, yabancı kişilerden gelen linklere tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.

#2
Foto - Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

“Gönderilen linke tıkladığında telefonunuzun bütün ayarları, sistemleri başkalarının eline geçiyor” SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte imkanların arttığını ve dolandırıcılık durumlarının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Biz buna SODİMER olarak ‘Kriminal Ar-Ge’ diyoruz. Dijital dünyanın türlü imkanlarını kullanarak insanları dolandıran dijital dolandırıcılar var. WhatsApp üzerinden farklı ülkelerden Senegal’den, Bangladeş’ten, Hindistan’dan hiç bilmediğimiz yerlerden bizi arayan numaralar var. Bunlar çok net bir şekilde size iş teklif ediyor. WhatsApp üzerinden diyorlar ki ‘kısa sürede, çok uğraş vermeden binlerce dolar kazanmak ister misiniz?’ Aslında bu bildiğimiz ‘Nijeryalı Prens’ taktiğinin WhatsApp hali. Ünlü firmaların adı kullanılıyor. Böylelikle gönderilen linke tıkladığında da ‘fishing’ adı verdiğimiz oltalamaya tutulmuş oluyorsunuz. Böylelikle telefonunuzun bütün ayarları, sistemleri, gelen doğrulama onayları başkalarının eline geçiyor.”

#3
Foto - Bu uyarılar kulaklara küpe olsun! Whatsapp kullananlara büyük tuzak

Türkiye’de vatandaşların ayda 11 saat WhatsApp kullandığının altını çizen Prof. Dr. Eraslan, “WhatsApp’ın kendi ayaları var. Bilinmeyen numaraları engelleme butonu var, yeni geldi. Tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerden gelen hiçbir şeye tıklamayınız. Bedava peynir sadece kapanda olur. Hediye çekleri, tatiller, indirimler gibi ya da kendi değerinden çok fazla düşük olan indirimlere kanmamamız gerekir. Şifremizi mutlaka çift katmanlı güvenlik sistemine göre ayarlamalı ve güncellemeliyiz” diye konuştu. “Suç dünyası, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyor” WhatsApp üzerinden yurt dışından gelen mesajların translate (çeviri) ile Türkçeye çevrilerek gönderildiğini ifade eden Eraslan, “Senegal’den, Hindistan’dan ve Bangladeş’ten arayan mesaj gönderen kendi talepleri Türkçe olarak translate üzerinden gönderiyorlar. Suç dünyası, dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyor. Böylesi mesajları engellemek adına WhatsApp’ın kendi yeni tedbirini kullanalım. Tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerden gelen ucuz ve bizleri böylesine tahrik edici hiçbir şeye kanmayalım” dedi. WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yabancı numaralardan gelen çağrıların engellenebileceğini duyurdu. WhatsApp’a gelen güncellemeyle birlikte vatandaşlar, yabancı numaralardan gelen çağrıları engelleyebilecek.

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