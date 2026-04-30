Bu uçağı parayla bile almak mümkün değil: Türkiye HAVA SOJ'larından haber var

Ahmet Alemdar’a göre Türkiye, HAVA SOJ ile düşmanın gözünü kör, kulaklarını sağır ve iletişimden yoksun bir hale getirebilecek. HAVA SOJ’un barış zamanında caydırıcılık sağlarken savaş zamanında ‘oyun değiştirici bir güç’ olacağına değiniyor Alemdar ve sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ülkemizin sahip olduğu gelişmiş elektronik harp kabiliyetlerini gökyüzüne taşıması başlı başına bir kırılma noktası. Bunun gelecekte İHA SOJ gibi farklı şekillerde de kendini göstermesi de mümkün. Bu adımlar, TSK’nın bölgede ve dünyada örnek teşkil edecek doktrinleri ortaya koymasına zemin oluşturacak. En temelde ise tüm bu yetenekler; kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek görev kabiliyeti ise Çelik Kubbe olarak ifade ettiğimiz yapının daha da güçlenmesi anlamına gelecek. Son olarak şunu da unutmamak gerek… Türkiye, dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği kabiliyetlere önce kendisi erişiyor. Ardından da bunu dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyor. HAVA SOJ için de Ankara’nın kapısının sıkça çalınacağını ve bunu önemli bir güç olacağını düşünüyorum.”