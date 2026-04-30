AB'de her 5 kişiden 1'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında Avrupa çöküşün eşiğinde
Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam nüfusun yüzde 20,9'unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2025 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde geçen yıl nüfusun yüzde 20,9'u yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

Böylece, AB ülkelerinde toplam 92,7 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 29 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 ile Yunanistan, yüzde 27,4 ile Romanya, yüzde 26,3 ile Litvanya ve yüzde 25,7 ile İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 15 ile Polonya, yüzde 15,5 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak tespit edildi.

Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 21,2, Fransa'da yüzde 20,8 ve İtalya'da yüzde 22,6 olarak belirlendi.

Yorumlar

Muco

Bizi kıskanıyorlar biz yiyebildigimizi yiyor yiyemedigimizi çöpe atıyoruz
Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"
Gündem

AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve birliğin işleyiş ..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ailesini ..
Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!
Ekonomi

Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), iki gün süren yoğun mesainin ardından Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tam..
ATM’lerde yeni dönem başladı!
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başladı!

Bankaların hızla devreye aldığı NFC teknolojisi, ATM kullanım alışkanlıklarını değiştiriyor. Artık sadece telefonu ATM’ye yaklaştırarak sani..
Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi
Gündem

Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

