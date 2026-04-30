500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu
500 yıl önce kaybolan ve için altın dolu olan gemi şans eseri bulundu. Geminin içinden altın sikkeler, gümüş paralar ve bakır külçeler çıktı.
Afrika’nın güneybatısında yer alan Namib Çölü, şaşkına çeviren bir keşifle gündemde. Çölün ortasında ortaya çıkarılan 500 yıllık gemi kalıntısı, arkeoloji dünyasını adeta ayağa kaldırdı.
Oranjemund yakınlarında çalışan maden işçileri, elmas arama çalışmaları sırasında suyu tahliye ettikleri alanda beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Kuruyan bölgede ortaya çıkan şey bir kaya ya da sıradan bir enkaz sanıldı ancak incelendiğinde hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Bu kalıntı yüzyıllardır kayıp olan bir gemiydi.
Kısa sürede yapılan incelemeler sonucunda, bu geminin 16. yüzyılda batan Bom Jesus gemisi olduğu ortaya çıktı.
Gemi yalnızca hikayesiyle değil, taşıdığı parçalarla da dikkat çekti. Enkazda yapılan kazılarda adeta hazine bulundu. İşte geminin içinden çıkanlar: 2 bine yakın altın sikke, yüzlerce kilo bakır külçe, gümüş paralar, fil dişleri...
Uzmanlara göre bu tür yükler, dönemin ticaret gemilerinde sıkça görülüyordu. Geminin Hindistan’a doğru yola çıktığı ve ticaret amacıyla değerli ürünler taşıdığı düşünülüyor.
Felaket nasıl meydana geldi? Tarihi kayıtlara göre gemi, 1533 yılında şiddetli Atlantik fırtınalarına yakalandı. Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşanan bu felaketin ardından geminin kayalıklara çarparak battığı tahmin ediliyor. Bölge, bugün bile “gemi mezarlığı” olarak bilinen Skeleton Coast yakınlarında yer alıyor.
Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatın bulunduğu düşünülüyor. Ancak yapılan kazılarda hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı. Bu durum, bazı denizcilerin kıyıya ulaşmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Aradan geçen 500 yıla rağmen geminin büyük ölçüde korunmuş olması ise uzmanları şaşırtıyor. Tüm hazineler Namibya’ya teslim edilirken, Bom Jesus gemisi hala pek çok bilinmeyeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.
