500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

500 yıl önce kaybolan ve için altın dolu olan gemi şans eseri bulundu. Geminin içinden altın sikkeler, gümüş paralar ve bakır külçeler çıktı.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Afrika’nın güneybatısında yer alan Namib Çölü, şaşkına çeviren bir keşifle gündemde. Çölün ortasında ortaya çıkarılan 500 yıllık gemi kalıntısı, arkeoloji dünyasını adeta ayağa kaldırdı.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Oranjemund yakınlarında çalışan maden işçileri, elmas arama çalışmaları sırasında suyu tahliye ettikleri alanda beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Kuruyan bölgede ortaya çıkan şey bir kaya ya da sıradan bir enkaz sanıldı ancak incelendiğinde hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Bu kalıntı yüzyıllardır kayıp olan bir gemiydi.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Kısa sürede yapılan incelemeler sonucunda, bu geminin 16. yüzyılda batan Bom Jesus gemisi olduğu ortaya çıktı.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Gemi yalnızca hikayesiyle değil, taşıdığı parçalarla da dikkat çekti. Enkazda yapılan kazılarda adeta hazine bulundu. İşte geminin içinden çıkanlar: 2 bine yakın altın sikke, yüzlerce kilo bakır külçe, gümüş paralar, fil dişleri...

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Uzmanlara göre bu tür yükler, dönemin ticaret gemilerinde sıkça görülüyordu. Geminin Hindistan’a doğru yola çıktığı ve ticaret amacıyla değerli ürünler taşıdığı düşünülüyor.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Felaket nasıl meydana geldi? Tarihi kayıtlara göre gemi, 1533 yılında şiddetli Atlantik fırtınalarına yakalandı. Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşanan bu felaketin ardından geminin kayalıklara çarparak battığı tahmin ediliyor. Bölge, bugün bile “gemi mezarlığı” olarak bilinen Skeleton Coast yakınlarında yer alıyor.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatın bulunduğu düşünülüyor. Ancak yapılan kazılarda hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı. Bu durum, bazı denizcilerin kıyıya ulaşmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Foto - 500 yıl önce kaybolup sırra kadem basmıştı: Altın hazinesi dolu gemi bulundu

Aradan geçen 500 yıla rağmen geminin büyük ölçüde korunmuş olması ise uzmanları şaşırtıyor. Tüm hazineler Namibya’ya teslim edilirken, Bom Jesus gemisi hala pek çok bilinmeyeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.

