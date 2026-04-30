İşte Şeriat'ın bereketi: Her yerden petrol fışkırmaya başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şeriat ile yönetilen Afganistan İslam Birliği'nde petrol üretimini artırmak için 5 yeni kuyu devreye alındı. Petrol kuyusu açılan bölgede başka rezervlerin olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan, Çin desteğiyle ülkenin kuzeyinde yer alan Amu Derya Havzası’nda petrol üretimini artırma çalışmalarını sürdürüyor. “Zamard Say” bölgesinde faaliyete geçen 5 yeni kuyunun günlük yaklaşık 500 metreküp üretim kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

Paylaşılan görüntülerde, geniş bir alana yayılan boru hatları ve petrol sahası ekipmanları dikkat çekerken, yerel yetkililer ile teknik ekiplerin sahada bir araya geldiği görülüyor. Bu görüntülerin, yeni kuyuların açılışı ya da üretim faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla kaydedildiği değerlendiriliyor.

Afganistan’daki petrol faaliyetlerinin odağında Amu Derya Havzası bulunuyor. Uluslararası basına göre Taliban yönetimi, 2023 yılında Çin bağlantılı bir şirketle bu sahaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, Taliban’ın yeniden iktidara gelmesinin ardından ülkedeki ilk büyük yabancı yatırım olarak öne çıkmıştı. Anlaşma kapsamında Çin tarafının ilk üç yıl içinde yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ettiği belirtilmişti.

Afgan yetkililer, artan üretimle birlikte iç talebi karşılamayı, rafineri kapasitesini genişletmeyi ve akaryakıt ithalatını azaltmayı hedefliyor. TOLOnews’a dayandırılan haberlerde ise ülkenin şu an yalnızca Amu Derya Havzası’nda üretim yaptığı ve bu bölgenin enerji stratejisi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Son gelişmeler, Afganistan’ın petrol sektöründe Batılı şirketler olmadan ilerleme arayışını da ortaya koyuyor. Taliban yönetimi, doğal kaynakları yerel imkanlar ve bölgesel iş birlikleriyle ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor. Bölgesel basına göre Afganistan, yeni kuyular açarak üretimi daha da artırmayı planlıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, 25 yeni kuyu ile günlük üretimin 3 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Öte yandan süreç tamamen sorunsuz ilerlemiş değil. 2025 yılında Taliban yönetiminin, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Çinli şirketle yapılan 25 yıllık sözleşmeyi iptal ettiği yönünde haberler gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından üretimin Afgan teknik ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtilmişti. Bu nedenle son adımlar, Çin yatırımlarıyla başlayan sürecin ardından Afganistan’ın üretim kapasitesini koruma ve artırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Afganistan, enerji ihtiyacının büyük bölümünü uzun süredir ithalat yoluyla karşılıyor. Amu Derya Havzası’ndaki üretimin artırılması, hem iç piyasada arzı güçlendirmek hem de dışa bağımlılığı azaltmak açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre petrolün ülkede işlenip iç pazara sunulması, kısa vadede gelir artışı, istihdam ve altyapı yatırımları açısından ekonomiye önemli katkılar sağlayabilir.

