Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi. Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.