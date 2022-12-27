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Yaşam
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Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

2022-12-27 12:01:49
Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Bursa'da yaşayan bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Cep telefonuna gelen mesaja tıkladı, tüm parasını kaybetti.

#1
Foto - Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Yakut mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu.

#2
Foto - Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Dolandırıcıların kurdukları tuzak "pes" dedirtti. Telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut’un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

#3
Foto - Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, “‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?’ şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu tuzağa düşmeyin! Bir mesajla hayatı karardı

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi. Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

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