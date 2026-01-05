Bu tuzağa dikkat: Arabayı tamire verdi dönünce şok oldu
Nevşehir'de kaza yaptıktan sonra arabasını tamire bırakan Menderes Ö, arabasının bağzı parçalarının geri takılmadığını iddia etti.
Nevşehir'de ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen "change araç" operasyonunun ardından mağdurlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İddiaya göre, kentte faaliyet gösteren Yavuz A.'ya ait oto kaporta servisinde aracını tamir ettiren Menderes Ö., ekspertiz raporunda yenisiyle değiştirilmesi gereken birçok parçanın değiştirilmediğini ya da tamir edilerek tekrar takıldığını öğrenince durumu yargıya taşıdı. Menderes Ö., avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
EKSPERTİZ RAPORU HAZIRLANDI Nevşehir'den Aksaray'a seyir halindeyken 68 ADY 327 plakalı aracıyla kaza yapan Menderes Ö., aracını Yavuz A.'ya ait Otolar Kaporta servisine çektirdi.
İddiaya göre klima radyatörü ve farlar tamir edilerek takıldı, sol direk hava yastığı ise hiç takılmadı.
Buna rağmen araç sahibine 194 bin TL tutarında fatura kesildiği belirtildi. Mağduriyet yaşadığını ifade eden Menderes Ö., aynı yöntemle çok sayıda vatandaşın dolandırılmış olabileceğini öne sürdü.
OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ Öte yandan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişti. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şüphelilerin şasi numaraları kesilen araçları şehir dışındaki boş arazilerde gizli bölmelerde sakladıkları belirlendi.
Operasyon sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
