Bu turşu artık marketlerde satılacak!

İskilip’te önemli yöresel ürünlerin bulunduğuna dikkat çeken Sülük, “İskilip Belediyesi olarak bazı ürünlerin üretimini gerçekleştirdik. İskilip çileğinden kolonya üretimi yaptık. Fuarlarda tanıtımı yaptık büyük beğeni gördü. Ayrıca İskilip çileği lokumu ürettik. Bunların yan ürünlerini üretmeye devam edeceğiz. Belediye olarak bu ürünlerin pazarlaması ile ilgili çalışmalar yaptık. Şu anda İskilip Belediyesi’nin üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünler, İskilip'te üretilen turşu, kuşburnu, reçel, erişte, tokmaklı kağnı gibi tüm yöresel ürünler her Belediyemize ait alışveriş sitelerinde satışa çıkmış durumda. Burada iki amacımız var. Hem belediyeye şirketine gelir elde etmek hem de yöresel ürünlerin Türkiye çapında tanıtılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kolonya ve lokumda olduğu gibi birkaç ürünümüzü ilerleyen aşamalarda İskilip ekonomisine kazandırabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu. Coğrafi işaret çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Sülük, "İskilip turşumuz coğrafi işaretliydi. Bunun yanında İskilip keşkeği ve çileğine de coğrafi işaret aldık. Bunun yanında tokmaklı kağnı, yırtma aşı, İskilip un helvası, sirke salatası gibi sadece İskilip’te bulunan ürünlere de coğrafi işaret alma girişiminde bulunduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Çorum’da en fazla coğrafi işaretli ürünü bulunan ve coğrafi işaret başvurusu olan yer İskilip. Yöresel ürünlerimize coğrafi işaret almamızdaki amaç bunları ekonomiye kazandırmak. Kaymakamlığımız ve paydaş kuruluşlarımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.