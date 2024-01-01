2024-01-01 14:18:56 Bu türlerin hepsi 2013'te keşfedildi
2023 yılında 20 yeni tür listelendi. İşte, dikkat çeken o yeni türler...
2023 yılında 20 yeni tür listelendi. İşte, dikkat çeken o yeni türler...
Tanzanya'nın Ukaguru Dağları'nda rastlanılan Hyperolius ukaguruensis adlı dikenli boğazlı kamış kurbağası. Diğer kurbağalara ses çıkarmaması nedeniyle sessiz olmasıyla sıra dışı bir tür olarak kayıtlara geçti.
Yeni keşfedilen Strophurus spinula adlı daha küçük dikenli kuyruklu geko Batı Avustralya'da yaşıyor. Alışılmadık desenli gözlerine ek olarak, geko kuyruğundan yapışkan madde fırlatabilir.
Angola'daki Serra da Neve'nin yamaçlarında Acontias mukwando adı verilen yeni bir bacaksız kertenkele türü tespit edildi.
Amatör bir güve avcısı Londra'da Tachystola Mulliganae'yi tespit etti, ancak bilim insanları yeni türün aslında Batı Avustralya'ya özgü olduğunu belirledi.
Neanthes visicete, Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde Byron Körfezi kıyısındaki bir balinanın leşinde keşfedilen bir poliket solucanıdır. Bazı çok halkalı solucanlar aslında deniz hayvanlarının kalıntılarının kemiklerini yerler.
Avustralya'nın Büyük Set Resifi'ndeki Lady Elliot Adası'ndan bir manta vatozu bulmayı ümit eden araştırmacılar, Lady Elliot kayabalığı (Tomiyamichthys elliotensis) olarak adlandırdıkları bir karides kayabalığı buldular. Karides gobileri, karides yiyen alpheid yuvalarını koruyan ve yırtıcı hayvanlara karşı göz kulak olan sığ su resif balıklarıdır.
Uzun süredir Meksika'daki benzer bir bitkiyle karıştırılan Kosta Rika'daki Stenostephanus purpureus bitkisi sonunda kendi ismine sahip oldu.
Halgerda hervei, 2023 yılında bulunan 20 yeni deniz sümüklü böcek türünden biridir.
Karaops dejongi, California Bilimler Akademisi araştırmacısı Sarah Crews tarafından bulunan 19 yeni yassı örümcek türünden biridir.
2023 yılında, Çin'de keşfedilen yeni bir kara böcek türünün canlı kabuklu erkeği Anthromacra qiang da dahil olmak üzere düzinelerce yeni böcek türü bulundu. Kaynak: TGRT Haber / CNN International
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