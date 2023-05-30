Bu tufaya düşmeyin! Araba kiralamada yepyeni tuzak

İnternet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Demirkol, "Mağduriyetlerin yaşanmaması için bilindik firmalardan veya kiralama yapmak istedikleri firmanın adresine giderek işlemlerini yapsınlar. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de artık internet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat etmelerini öneriyorum. Bazı müşterilerimiz de ucuza araç bulabiliyor ama internet üzerinden olduğu için çoğu zaman mağdur oluyorlar. Rent a car işi yapmadan 2 veya 3 araç alıp merdiven altı diye tabir edilen yol ile araç kiralama işlemi yapanlar var. Aracı kiraladıklarında, Allah korusun bir kaza durumunda ise araçlarda kasko olmadığı zaman bu sorun daha büyük bir hal alıyor. Örneğin kilometresi yüksek oluyor, modeli eski oluyor ve daha sonra arıza durumunda da sorun yaşanıyor. Araç kiralamaya gelen müşterilerimiz, bilindik firmalara gitmelerinde çok fayda var sonrasında da mağduriyet en aza iner. Tabiri caizse merdiven altı bu işi yapanlar bizi de müşterimizi de zor durumda bırakıyor. Müşterilerimiz daha dikkatli olursa daha güvenli olacağına inanıyorum” diye konuştu.