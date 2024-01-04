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Otomotiv
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Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

2024-01-04 09:34:09
Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Bu fotoğraf, 1922'de elektrikli arabasını şarj etmek için fişe takan bir kadını gösteriyor. Elektrikli arabalar 1920'lerde popülerdi ve hatta tüm arabaların üçte birini oluşturuyordu.

#1
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Tesla gibi ileri teknolojiye sahip bir elektrikli arabaya bakıldığında, elektrikli araçların yeni bir buluş olduğu fikri yaygın. Ancak bu fotoğrafların da gösterdiği gibi elektrikli otomobilin tarihi sandığımızdan çok daha eskilere dayanıyor. Fotoğraflar, 1922'de çekildi ve büyük bir şapka ve eldiven giymiş bir kadının garajda elektrikli bir araba ile poz verdiğini gösteriyordu.

#2
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Fotoğraflardaki araba, ilk kez 1905'te üretilen bir tür elektrikli araç olan Columbia Electric Victoria Phaeton'dur. Yeni satın alınan böyle bir arabanın maliyeti 1908'de 1.600 dolardı, yani günümüzde yaklaşık 44 bin dolara denk geliyordu.

#3
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Bir zamanlar çok popülerdi: Columbia Elektrikli Araçlar'ın daha önceki bir broşürüne göre, bu araba ilk piyasaya sürüldüğünde o kadar popülerdi ki tamamen tükendi.Araba, 24 akü hücresine, üç ileri vitese, iki geri vitese sahipti ve saatte 24 km hıza ulaşabiliyordu.

#4
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Direksiyon veya gaz pedalı olmadığı için hız, sol elde tutulan bir çubukla kontrol ediliyordu. Frenler daha sonra biri park etmek, diğeri yavaşlamak için olmak üzere iki pedala bölündü. Fotoğraf, kadını arabayı kadranlar ve kollarla kaplı büyük bir cihaza bağlarken gösteriyor. Modern versiyondan oldukça farklı görünse de burası aslında arabanın şarj istasyonu. Kadının uzun bir kablo kullanarak arabasını şarj etmek için fişe taktığı görülüyor. Bugün görebileceğiniz diğer şarj cihazlarından farklı olarak 1920'lerin bu modeli, cıva ark doğrultucu adı verilen bir şey kullanıyor. Doğrultucu, 1900'lü yılların başında icat edildi ve şebekeden gelen alternatif akımı, otomobilin akülerini şarj etmek için kullanılan doğru akıma dönüştürüyor.

#5
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Elektrikli arabalar, o zamanlar zenginlerin tercih ettiği araçtı ve oldukça popüler ve yaygındı. 1900 yılında Amerika sokaklarında dolaşan 4 bin 192 kayıtlı aracın 1.500'den fazlası elektrikle çalışıyordu. Popüler olmalarının nedeni alternatif güç kaynaklarının çok zayıf olmasıydı. 1900'lerde bir arabaya güç sağlamak için seçenekler atlar, buhar, benzin veya elektrikti. Buhar tanıdıktı ama motorlar çok büyüktü ve soğuk havalarda çalıştırılmaları çok uzun sürüyordu. Benzinle çalışan arabalar popülerdi ama aynı zamanda tehlikeli, gürültülü ve kirliydi. Benzinli bir arabanın motorunu elle çalıştırırken meydana gelen tekleme, sürücünün kolunu kolayca kırabilirdi. Elektrikli araçlar ise temizdi, sessizdi ve şarj edilmesi kolaydı. Fotoğrafların, General Electric'in kadınlara yönelik arabaları tanıtma amaçlı bir reklam kampanyasının parçası olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraflar çekildiğinde, şarj cihazları genellikle özel garajlarda ve büyük ticari şarj alanlarında kullanılıyordu.

#6
Foto - Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Elektrikli araçlar popülerliğini yitirdi: Elektrikli otomobillerin popülaritesi, elektrikli bir aracın yarı fiyatına satılan Model-T Ford'un piyasaya sürülmesiyle birlikte azalmaya başladı. Marş motorunun ve susturucunun icadıyla birlikte, elektrikli araçların modern yeniden doğuşuna kadar benzinli arabalar pazara hakim oldu.

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