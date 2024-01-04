Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Direksiyon veya gaz pedalı olmadığı için hız, sol elde tutulan bir çubukla kontrol ediliyordu. Frenler daha sonra biri park etmek, diğeri yavaşlamak için olmak üzere iki pedala bölündü. Fotoğraf, kadını arabayı kadranlar ve kollarla kaplı büyük bir cihaza bağlarken gösteriyor. Modern versiyondan oldukça farklı görünse de burası aslında arabanın şarj istasyonu. Kadının uzun bir kablo kullanarak arabasını şarj etmek için fişe taktığı görülüyor. Bugün görebileceğiniz diğer şarj cihazlarından farklı olarak 1920'lerin bu modeli, cıva ark doğrultucu adı verilen bir şey kullanıyor. Doğrultucu, 1900'lü yılların başında icat edildi ve şebekeden gelen alternatif akımı, otomobilin akülerini şarj etmek için kullanılan doğru akıma dönüştürüyor.