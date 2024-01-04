Bu teknoloji gerçekten yeni mi? 102 yıl önceden söz ediyoruz! Elektrikli araba o zamanlarda da popülermiş!

Elektrikli arabalar, o zamanlar zenginlerin tercih ettiği araçtı ve oldukça popüler ve yaygındı. 1900 yılında Amerika sokaklarında dolaşan 4 bin 192 kayıtlı aracın 1.500'den fazlası elektrikle çalışıyordu. Popüler olmalarının nedeni alternatif güç kaynaklarının çok zayıf olmasıydı. 1900'lerde bir arabaya güç sağlamak için seçenekler atlar, buhar, benzin veya elektrikti. Buhar tanıdıktı ama motorlar çok büyüktü ve soğuk havalarda çalıştırılmaları çok uzun sürüyordu. Benzinle çalışan arabalar popülerdi ama aynı zamanda tehlikeli, gürültülü ve kirliydi. Benzinli bir arabanın motorunu elle çalıştırırken meydana gelen tekleme, sürücünün kolunu kolayca kırabilirdi. Elektrikli araçlar ise temizdi, sessizdi ve şarj edilmesi kolaydı. Fotoğrafların, General Electric'in kadınlara yönelik arabaları tanıtma amaçlı bir reklam kampanyasının parçası olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraflar çekildiğinde, şarj cihazları genellikle özel garajlarda ve büyük ticari şarj alanlarında kullanılıyordu.