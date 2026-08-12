Bu tatil değil toplumsal baskı!

Tatil anlayışımızı yeniden sorgulamalıyız “Yaz tatili sendromu” na karşı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde tatil anlayışımızı yeniden sorgulamamız gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Süleymanlı, “Tatili yalnızca uzak bir yere gitmek, pahalı bir otelde kalmak veya sosyal medyada paylaşılacak fotoğraflar üretmek üzerinden değerlendirmek, dinlenmeyi de tüketim yarışının parçası haline getiriyor. Bu nedenle iyi tatil algısını neye göre kurduğumuzu, çocuklara hangi beklentileri aktardığımızı ve dinlenme ihtiyacını neden başkalarına görünme arzusuyla ilişkilendirdiğimizi sorgulamak gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ailelerin çocuklara tatilin sadece otel, deniz ya da yurt dışı seyahati olmadığını; birlikte geçirilen zamanın, kısa gezilerin, doğayla temasın, akraba ziyaretlerinin, kitap, spor ve kültür etkinliklerinin de değerli olduğunu göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Süleymanlı, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların da yaz aylarında daha erişilebilir sosyal imkânlar, yaz okulları, kamplar ve kültürel etkinlikler sunmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Süleymanlı, “Çocuklara yalnızca nereye gidildiğini değil, birlikte nasıl zaman geçirildiğini göstermek gerekir. En anlamlı tatil her zaman lüks otellerde, uzak ülkelerin tatil yörelerinde ya da sosyal medyada en çok beğeni alan karelerde başlamaz. Bazen en güzel tatil, ailenin birbirine zaman ayırdığı, çocukların kendini değerli hissettiği ve insanın gerçekten nefes alabildiği yerde başlar” şeklinde sözlerini tamamladı.