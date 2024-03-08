Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

“Hareket halindeyken, olmadık yerlerde, dağda, bayırda vatandaş mağdur olabiliyor. Akü ölçümleri Eskişehir de dâhil Türkiye’nin birçok yerinde ücretsizdir. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken konu özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında muhakkak akülerin kontrol edilmesidir. Eğer akünün sağlığı düşükse kesinlikle değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşı yolda bırakabilir. Akünün belirli bir ömrü var. Bu ömrün tam ne kadar olduğunu biz satıcılar dahi bilemiyoruz. Çünkü malumunuz kapalı kutu. Ama ortalama biçilen ömür 4 yıldır.” Yeni aküye sahip olan kişilerin yılda bir defa kontrol yaptırması gerektiğini aktaran Köse, akünün 2-3 yılı geçmesi durumunda muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini aktardı. Uzun ömürlü kullanmak için en önemli detayı araçların garajda tutulması olduğunu ifade eden Köse, imkanı olan kişilerin araçları dışarıda bırakmaması gerektiğini söyledi. Akü üzerinde ciddi bir etkiye sahip olan hava şartının önemine değinen Köse, “Bir ikincisi de arabanın orijinalliği. Arabanın orijinalinde LPG yok ve taktırdıysanız maalesef akünün ömrü uzun olmuyor. Çünkü LPG aküden besleniyor. LPG’nin haricinde ses sistemi, ilave cihazlar, şarj cihazları ve arabanın orijinalinde olmayan far tipleri akünün ömrünü bitiren etken faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.