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Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

2024-03-08 14:35:46
Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

Araç sahiplerine uyarı işin ustasından geldi. Yaptığınız o hata hem cebinizden hem de aracınızın ömründen yiyor. Bu hataya düşen sürücüler en az 2000 TL ödemek durumunda kalıyor. İşte birçok kişinin gözden kaçırdığı o hata…

#1
Foto - Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

Günlük işlerimizde oradan oraya koşuşturan araçları zaman zaman yanlış kullandığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Eskişehir'de akü satış ve onarım işlemi yapan Anıl Köse, soğuk havalarda akü kontrolüne dikkat edilmesi için sürücüleri uyardı. Daha uzun ömürlü bir araç kullanmanın sırrını paylaşan Köse, araçlarınızı sakın orada bırakmayın diyerek uyardı. İşte birçok kişinin gözden kaçırdığı o hata… Soğuk havaları ile bilinen Eskişehir'de akü satış ve onarım işlemi yapan Anıl Köse, araç ömrünün uzun olması için dikkat edilmesi gereken detayları tek tek anlattı. Akünün ortalama ömrünün 4 yıl olduğunu söyleyen Köse, soğuk havalarda akü kontrolünün de yapılması gerektiğinin altını çizdi. Araç sağlığını düşünen sürücülerin bu detaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Anıl Köse, zamansız arızalanan akülerin sürücülerin zor anlar yaşattığını söyledi.

#2
Foto - Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

Soğuk hava şartlarının akü üzerinde ciddi bir etki sağladığını ifade eden Köse, Aralık, Ocak ya da Şubat aylarında olacak şekilde yılda bir kez akü kontrolü yapılmasını tavsiye etti. Akü sağlığının düşük olması durumunda değişim yapılması gerektiğini belirten Köse, akü sağlığını uzun tutmak amacıyla orijinal parçaların değiştirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Anıl Köse, binek araçlarda akü değişiminin ortalama 2000 TL ile 5000 TL arasında olduğunu da sözlerine ekledi. Uzun yıllardır akü satış ve onarım işinde çalışan Anıl Köse, soğuk havalarda aracın ister dışarıda ister garajda olduğuna bakılmaksızın düzenli olarak akü kontrolü yapılması gerektiğini söyledi. Durduğu yerde akünün ömrünün tamamlandığını ifade eden Köse, şu açıklamalarda bulundu:

#3
Foto - Bu sürücülerin cebinden en az 2 bin TL para çıkacak! Flaş açıklama geldi! Aman dikkat

“Hareket halindeyken, olmadık yerlerde, dağda, bayırda vatandaş mağdur olabiliyor. Akü ölçümleri Eskişehir de dâhil Türkiye’nin birçok yerinde ücretsizdir. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken konu özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında muhakkak akülerin kontrol edilmesidir. Eğer akünün sağlığı düşükse kesinlikle değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşı yolda bırakabilir. Akünün belirli bir ömrü var. Bu ömrün tam ne kadar olduğunu biz satıcılar dahi bilemiyoruz. Çünkü malumunuz kapalı kutu. Ama ortalama biçilen ömür 4 yıldır.” Yeni aküye sahip olan kişilerin yılda bir defa kontrol yaptırması gerektiğini aktaran Köse, akünün 2-3 yılı geçmesi durumunda muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini aktardı. Uzun ömürlü kullanmak için en önemli detayı araçların garajda tutulması olduğunu ifade eden Köse, imkanı olan kişilerin araçları dışarıda bırakmaması gerektiğini söyledi. Akü üzerinde ciddi bir etkiye sahip olan hava şartının önemine değinen Köse, “Bir ikincisi de arabanın orijinalliği. Arabanın orijinalinde LPG yok ve taktırdıysanız maalesef akünün ömrü uzun olmuyor. Çünkü LPG aküden besleniyor. LPG’nin haricinde ses sistemi, ilave cihazlar, şarj cihazları ve arabanın orijinalinde olmayan far tipleri akünün ömrünü bitiren etken faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.

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