Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Kombu çayı tarifi, nasıl yapılır? Gelelim yapılışına... Malzemeler: 3 litre su (Kaynak ya da memba suyu olması tercih sebebi) Kombucha kültürü (mayası) 1,5 su bardağı, yani 300 gram kadar toz şeker 9-10 poşet ya da 25-30 gram kadar siyah çay (yeşil çay da tercih edebilirsiniz) Nasıl Yapılır? Çelik bir tencere alın ve içine 3 litre suyu koyup ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca içine toz şekeri ilave edin ve 5 dakika kadar bu bu şekilde karıştırarak kaynatın. Karıştırma işlemini yaparken tahta değil metal kaşık kullanın. 5 dakikanın sonunda şekerli suyun bulunduğu tencereyi ocaktan alın ve içine sayı ekleyin. Yaklaşık 15 dakika çayın iyice demlenmesini bekledikten sonra yine metal bir kaşık yardımıyla çayları karışımın içinden tamamen çıkarın ve karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan bu karışımı, kombu çayını hazırlamak istediğiniz büyükçe bir kavanoza aktarın. Kombucha kültürünü ılık bir suda yıkadıktan sonra oda sıcaklığına getirdiğiniz kavanozdaki sıvının içine bırakın. Kavanozun ağzını hava alacak şekilde kapatabilmek için steril bir bez ya da tülbentle örtüp paket lastiğiyle bu bezi sabitleyin. Kavanozdaki çayı bu şekilde 4-10 gün arası mayalayın. Bu süre içinde kavanozun doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına ve oda sıcaklığında beklemesine özen gösterin. 4 günden sonra mayalanan kombu çayını afiyetle tüketmeye başlayabilirsiniz. Ancak ne kadar mayalanırsa o kadar daha etkili olacağından 7-10 gün kadar mayalayıp o şekilde tüketmeniz daha faydalı olacaktır, bizden söylemesi. Nasıl kullanılır? yemek-com'a göre: Kombu çayınız mayalanıp da tüketme vaktiniz geldiğinde şunları bilmeniz de önemli. Çayı aç karnına içmeli, mümkünse taze sıkışmış portakal suyu gibi farklı meyve sularıyla karıştırarak tüketmelisiniz. Çayı bardağınıza alırken süzgeçten geçirmeyi ihmal etmemeli ve günde yarım su bardağını geçmeyecek kadar tüketmelisiniz.