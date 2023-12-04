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Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

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Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

2023-12-04 18:32:29
Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Doğanın bize sunduklarını keşfetmeyi, yepyeni tatlar denemeyi, hangi ürünlerden nasıl faydalar alınabileceğini öğrenmeyi seviyoruz, malumunuz. Bu kez yine bambaşka bir karışımla geldik karşınıza.

#1
Foto - Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Sizi kombu ya da Kamboçya çayı olarak anılan ve son zamanlarda bilinirliği daha bir artan sıra dışı bir çayla tanıştıracağız. Yapılışından faydalarına, onu tüm yönleriyle tanıyıp ne kadar şaşırtıcı ve sıra dışı bir çay olduğunu keşfedince hemen denemek isteyeceksiniz, eminiz. Ama onu denemeden önce tam olarak ne olduğunu bilin, bir yan etkisi var mı, zararları neler her şeyi öğrenin isteriz. Adını duyup da ne olduğunu bilmeyenleri de, daha önce onun adını bile hiç duymamış olanları da böyle alalım hemen. Konuşacak çok şeyimiz var, buyurun lütfen.

#2
Foto - Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Kombu çayı nedir?Hazırlanırken çay ve şeker bulunan özel bir solüsyonun içinde bekletilen kombucha mantarı, bu sıvının içinde yaşıyor ve ürüyor. Ne kadar ilginç ve kimilerine göre itici bir özellik gibi gözükse de aslında çay bu sayede kendini bildiğimiz çaylardan çok daha farklı bir konuma taşıyor.

#3
Foto - Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Kombu çayının faydaları!Kombu çayı, yağ yakımını hızlandırarak fazla kilolardan daha hızlı kurtulmaya destek oluyor. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplanmalara karşı vücudu destekliyor, iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine yardım ediyor. Zararlı maddelerin vücuttan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlıyor. Kan dolaşımını düzenleyerek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor, özellikle yüksek tansiyonu dengelemede etkisi oluyor. Bu sayede vücudu kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskinden koruyor, var olan hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor. Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Kandaki şeker oranının da normal seviyelerde seyretmesini sağlıyor. Alerjilere karşı da vücudun yanında yer alan kombu çayı, alerjik reaksiyonların daha hafif atlatılmasına ön ayak oluyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyümesini de yavaşlattığı biliniyor. Yorgunluk ve bitkinlik gibi gündelik sorunların da üstesinden gelmeye yardımcı olan kombu çayı, vücuda enerji veriyor. Kan dolaşımını düzenlediği ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağladığı için baş ağrılarının da hızla geçmesini sağlıyor. Saç sağlığına da iyi geldiği bilinen kombu çayı, saçların hızlıca uzamasına olanak sağlıyor, daha güçlü köklere sahip saçlara kavuşturuyor. Harici olarak kullanıldığında, yani içmek yerine cilde sürüldüğünde cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor, cildi nemlendiriyor ve kırışık karşıtı bir etki gösteriyor

#4
Foto - Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Kombu çayı tarifi, nasıl yapılır? Gelelim yapılışına... Malzemeler: 3 litre su (Kaynak ya da memba suyu olması tercih sebebi) Kombucha kültürü (mayası) 1,5 su bardağı, yani 300 gram kadar toz şeker 9-10 poşet ya da 25-30 gram kadar siyah çay (yeşil çay da tercih edebilirsiniz) Nasıl Yapılır? Çelik bir tencere alın ve içine 3 litre suyu koyup ocağa alın. Su kaynamaya başlayınca içine toz şekeri ilave edin ve 5 dakika kadar bu bu şekilde karıştırarak kaynatın. Karıştırma işlemini yaparken tahta değil metal kaşık kullanın. 5 dakikanın sonunda şekerli suyun bulunduğu tencereyi ocaktan alın ve içine sayı ekleyin. Yaklaşık 15 dakika çayın iyice demlenmesini bekledikten sonra yine metal bir kaşık yardımıyla çayları karışımın içinden tamamen çıkarın ve karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan bu karışımı, kombu çayını hazırlamak istediğiniz büyükçe bir kavanoza aktarın. Kombucha kültürünü ılık bir suda yıkadıktan sonra oda sıcaklığına getirdiğiniz kavanozdaki sıvının içine bırakın. Kavanozun ağzını hava alacak şekilde kapatabilmek için steril bir bez ya da tülbentle örtüp paket lastiğiyle bu bezi sabitleyin. Kavanozdaki çayı bu şekilde 4-10 gün arası mayalayın. Bu süre içinde kavanozun doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına ve oda sıcaklığında beklemesine özen gösterin. 4 günden sonra mayalanan kombu çayını afiyetle tüketmeye başlayabilirsiniz. Ancak ne kadar mayalanırsa o kadar daha etkili olacağından 7-10 gün kadar mayalayıp o şekilde tüketmeniz daha faydalı olacaktır, bizden söylemesi. Nasıl kullanılır? yemek-com'a göre: Kombu çayınız mayalanıp da tüketme vaktiniz geldiğinde şunları bilmeniz de önemli. Çayı aç karnına içmeli, mümkünse taze sıkışmış portakal suyu gibi farklı meyve sularıyla karıştırarak tüketmelisiniz. Çayı bardağınıza alırken süzgeçten geçirmeyi ihmal etmemeli ve günde yarım su bardağını geçmeyecek kadar tüketmelisiniz.

#5
Foto - Bu sıra dışı çayı tanıyınca çok şaşıracaksınız: Kombu çayı ile güçlü nefesini yeniden kazan! Sizi şok edecek

Kombu çayının zararları! Neden derseniz, gördüğünüz gibi bu çayın birçok yararı olduğundan söz ediliyor. Elbette bu yararları, aşırı tüketilmesi, herhangi bir hastalığı tedavi amaçlı kullanılması gibi durumlarda zarara dönüşebiliyor. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak, kombu çayını içerken ölçülü davranmak gerekiyor. Elbette hamilelik ya da emzirme dönemlerinde olan kadınların da tüketmesi tavsiye edilmiyor. Önemli bir not: Kombu çayı da dahil olmak üzere, alternatif tedavi yöntemleri olarak anılan hiçbir faydalı ürünü doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız. Siz yaparsınız biliyoruz ama biz de hatırlatmış olalım: Özellikle ciddi bir rahatsızlığınız varsa, kronikleşmiş rahatsızlıklar çekiyorsanız mutlaka ama mutlaka doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket edin ve doktorunuzun tavsiye etmediği hiçbir yöntemi denemeyin. Sağlık ihmale gelmez, aman dikkat.

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