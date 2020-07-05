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Bu simidi gören bir daha bakıyor! Tam 6 metre çapında

2020-07-05 12:30:44
Bu simidi gören bir daha bakıyor! Tam 6 metre çapında

Ordu'da bir firma tarafından yapılan 6 metre çapındaki simidi görenler bir daha baktı.

#1
Foto - Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev simit yapmaya karar verdi.

Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev simit yapmaya karar verdi.

#2
Foto - Bunun üzerine hazırlıklara başlayan firma yetkileri, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı.

Bunun üzerine hazırlıklara başlayan firma yetkileri, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı.

#3
Foto - Fırındaki ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, görenlerin dikkatini çekti.

Fırındaki ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, görenlerin dikkatini çekti.

#4
Foto - Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

#5
Foto - Firma ortaklarından Coşkun Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında simit satarak başladığını söyledi.

Firma ortaklarından Coşkun Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında simit satarak başladığını söyledi.

#6
Foto - Daha sonra kentin farklı noktalarına simit dükkanları açtıklarını ifade eden Bodur, kuruluş yıl dönümüne özel dev simit yapmak istediklerini belirtti.

Daha sonra kentin farklı noktalarına simit dükkanları açtıklarını ifade eden Bodur, kuruluş yıl dönümüne özel dev simit yapmak istediklerini belirtti.

#7
Foto - Bodur, farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başvurduklarını dile getirerek 200 simide eşdeğer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

Bodur, farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başvurduklarını dile getirerek 200 simide eşdeğer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

#8
Foto - Dev simidi yaparken zorlandıklarını kaydeden Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı.

Dev simidi yaparken zorlandıklarını kaydeden Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı.

#9
Foto - Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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