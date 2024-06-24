Bu sıcak neler yaptırmıyor! Şimdi de nem hesabına başlandı

Kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığına dikkat çeken İhsan Zevker ise "Aşırı nem var. Sıcak çok. 50 dereceyi aşıyor. Baya sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene biz ilk defa böyle gördük, baya sıcak. Akşam baya nem oluyor, sıcak olunca da evlerde durulmuyor. İnsanların aslında tedbir olarak çıkmaması lazım ama Adanalı alışık. Yine de sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı.