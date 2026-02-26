  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray, kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek 11 milyon Euro daha kazandı.

#1
Foto - Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 5-2 kazandığından dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

#2
Foto - Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Sarı-kırmızılılar turu geçmesiyle kasasını da doldurdu.

#3
Foto - Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Bu sezon Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayan Galatasaray, lig aşamasındaki performansıyla da son 16 play-off turuna kadar 42.5 milyon Euro gelir elde etmişti.

#4
Foto - Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Aslan, Juventus karşısında tur atlayarak da 11 milyon Euro daha kazandı. Böylece Cimbom'un bu sezonki UEFA geliri toplam 53.5 milyon Euro'ya çıktı.

