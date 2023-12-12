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Yaşam
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Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

2023-12-12 17:21:24
Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri henüz göç etmedi.

#1
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözlendi. Bölgede kalan kazlar görüntülendi.

#2
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#3
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#4
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#5
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#6
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#7
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#8
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

#9
Foto - Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu

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