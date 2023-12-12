2023-12-12 17:21:24 Bu sene bazı kuşlar göç etmeyi unuttu
Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri henüz göç etmedi.
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Van Gölü Havzası'ndaki bazı kuş türleri henüz göç etmedi.
Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözlendi. Bölgede kalan kazlar görüntülendi.
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