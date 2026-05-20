Dev hamle için gözler Danimarka'da... Galatasaray'a Aral yanıtı: En az 15 milyon
Yıllardır şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray şimdi de bunu yapacak... İşte yeni değişim.
Galatasaray bir süredir Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'le ilgileniyor. Danimarka ekibi, 15 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağını iletti.
Galatasaray'ın kanat alternatifleri arasında Aral Şimşir de bulunuyor. Milli futbolcunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyme ihtimali hayli yüksek... Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland Kulübü'yle temasa geçerek fiyat sordu. Danimarka temsilcisi, 15 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağını iletti.
23 yaşındaki futbolcu, yerli kontenjanını güçlendirebilir. Ayrıca asıl yeri sol kanat olmasına rağmen sağ tarafta ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Harika bir sezon geçirdi. Aral, 21 lig maçında 1.342 dakika sahada kaldı. 8 gol ve 13 asist üretti. Midtjylland ile 31 Aralık 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
Galatasaray haricinde Trabzonspor'un da oyuncuya ilgisi bulunuyor. 1.75 boyundaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içinde belli olması bekleniyor. Galatasaray'ın, Aral dışında farklı seçenekleri de var. İlerleyen haftalarda yaşanacak gelişmelerin ardından onunla ilgili net karar verilecek.
