2022-10-23 08:37:30 Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları
Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine yapılan son seçim anketinden bomba sonuçlar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine yapılan son seçim anketinden bomba sonuçlar ortaya çıktı.
Anket şirketleri tarafından farklı gruplara yönelik anketler yapılmasının yanı sıra isim bazlı anketler de gerçekleştirilmeye başlandı.
Bu kapsamda son anketi cumhurbaşkanlığı alanında MetroPoll araştırma yaptı.
Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve HDP'nin adayı olursa, seçmenin yüzde 42'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.
Ankette, yüzde 23'lük kesim ise, Kılıçdaroğlu derken, yüzde 17'lik kesim Yavaş'ı, yüzde 12'lik kesim ise HDP'nin adayını destekleyeceğini belirtti.
Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark, yüzde 19.6 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette yer almadı.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 43.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 41.9'u Mansur Yavaş'a oy vereceğini dile getirdi.
Bu anket sonuçlarına göre, ilk turda yüzde 50 barajının aşılmamasından dolayı seçim, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikinci tura kalıyor.
İşte oranlar...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23