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Siyaset
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Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

2022-10-23 08:37:30
Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine yapılan son seçim anketinden bomba sonuçlar ortaya çıktı.

#1
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Anket şirketleri tarafından farklı gruplara yönelik anketler yapılmasının yanı sıra isim bazlı anketler de gerçekleştirilmeye başlandı.

#2
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Bu kapsamda son anketi cumhurbaşkanlığı alanında MetroPoll araştırma yaptı.

#3
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve HDP'nin adayı olursa, seçmenin yüzde 42'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

#4
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Ankette, yüzde 23'lük kesim ise, Kılıçdaroğlu derken, yüzde 17'lik kesim Yavaş'ı, yüzde 12'lik kesim ise HDP'nin adayını destekleyeceğini belirtti.

#5
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark, yüzde 19.6 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette yer almadı.

#6
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

İYİ Parti seçmeninin yüzde 43.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 41.9'u Mansur Yavaş'a oy vereceğini dile getirdi.

#7
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

Bu anket sonuçlarına göre, ilk turda yüzde 50 barajının aşılmamasından dolayı seçim, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikinci tura kalıyor.

#8
Foto - Bu seçim anketi gündemi altüst eder! İşte oy oranları

İşte oranlar...

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