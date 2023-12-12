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Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

2023-12-12 15:15:58
Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen dikeni, tohumu ve kökleri ile farklı şekilde tüketilebilen her türlü derde devam kenger bitkisi kendisine jhayran bırakıyor! Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dağlık alanlarda yetişen kengerin otundan yemek yapılabiliyor, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan da sakız elde edilebiliyor.

#1
Foto - Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen dikeni, tohumu ve kökleri ile farklı şekilde tüketilebilen her türlü derde devam kenger bitkisi sakız olarak da çiğnenebiliyor. Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dağlık alanlarda yetişen kengerin otundan yemek yapılabiliyor, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan da sakız elde edilebiliyor.

#2
Foto - Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Kulak zarı yırtılmalarından safra kesesi taşlarına kadar birçok sağlık sorununda faydalı olduğu düşünülen kenger bitkisinin sakızı ise diş ve diş eti rahatsızlıklarına iyi geliyor. İlkbaharın gelişiyle yetişen kenger bitkisi birçok farklı yemekte de kullanılabiliyor.

#3
Foto - Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Özellikle diş ağrılarına iyi geldiği bilinen kenger sakızı ise doğal bir çözüm arayanlara şifa oluyor.Kendine özgü bir kokusu ve tadı olan kenger sakızını ise faydalarını gören bir daha çiğnemeyi bırakamıyor.

#4
Foto - Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

KENGER OTUNUN FAYDALARI! Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına fayda sağlar.Yüksek tansiyonu düşürme etkisi bulunmaktadır.Migren gibi baş ağrılarının azalmasında doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir.

#5
Foto - Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Kan akışını düzenleyerek ve kanı temizleyerek damar tıkanıklığının önüne geçer.Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir, kabızlık ve hazımsızlığı giderir.Dişleri kuvvetlendirir, diş ve diş eti ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Vücutta biriken toksinlerin atılmasına destek olur. Hücreleri yeniler ve safra kesesi taşının vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Enerji vererek halsizlik hissini bitirir. Cildin daha parlak olmasını sağlar. Cildi de toksinlerden arındırarak sivilce sorununun giderilmesine katkıda bulunur. TÜKETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT! Oldukça faydalı olan kenger otunun bilinçsiz ve aşırı tüketimi yarardan çok zarara neden olabilir. Bu nedenle tüketilmeden önce miktarı ve tüketim şekli için bir doktora danışmanız önemlidir 12 yaşının altındakilere, emziren annelere, kronik hastalara ve alerjisi olanlara tavsiye edilmez.

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