2023-12-12 15:15:58 Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…
Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen dikeni, tohumu ve kökleri ile farklı şekilde tüketilebilen her türlü derde devam kenger bitkisi kendisine jhayran bırakıyor! Genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dağlık alanlarda yetişen kengerin otundan yemek yapılabiliyor, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan da sakız elde edilebiliyor.