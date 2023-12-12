Bu sakızın şifasını bilen çiğniyor! Bunu duyan hemen apar topar markete koşacak: Doğunun gözdesi kenger bitkisinin öyle bir faydası var ki…

Kan akışını düzenleyerek ve kanı temizleyerek damar tıkanıklığının önüne geçer.Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir, kabızlık ve hazımsızlığı giderir.Dişleri kuvvetlendirir, diş ve diş eti ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Vücutta biriken toksinlerin atılmasına destek olur. Hücreleri yeniler ve safra kesesi taşının vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Enerji vererek halsizlik hissini bitirir. Cildin daha parlak olmasını sağlar. Cildi de toksinlerden arındırarak sivilce sorununun giderilmesine katkıda bulunur. TÜKETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT! Oldukça faydalı olan kenger otunun bilinçsiz ve aşırı tüketimi yarardan çok zarara neden olabilir. Bu nedenle tüketilmeden önce miktarı ve tüketim şekli için bir doktora danışmanız önemlidir 12 yaşının altındakilere, emziren annelere, kronik hastalara ve alerjisi olanlara tavsiye edilmez.