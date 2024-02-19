Bu sağlık sorunu okul başarısını düşürüyor

Çocukların yılda genellikle ortalama 3-8, erişkinlerin ise 2-5 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebileceğini söyleyen Opr. Dr. Karadavut, “Kreş, okul ve 2 yaşa kadar olan süt çocukluğu dönemlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bazı çocuklarda sık hastalanmaya zemin hazırlayan bazı faktörler olabilir. Bunlardan başlıcaları bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, uygunsuz çevresel etkenler (kalabalık ev ortamı, evde sigaraya maruziyet), uygunsuz sağlık ve beslenme şartları, kreş-yuva ve okul ortamında hasta çocuklar ile sık temas, okul çağında kardeşe sahip olma, alerjik hastalıklar, üst ve alt solunum yollarının anatomik kusurları ve gastroözofageal reflü olabilmektedir” diye konuştu.