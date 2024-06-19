  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomotivde bayram gibi kampanya! 200 bin liraya varan indirimler...

Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Toprak sıcaktan bu hale geldi!

Filistin’den sonra yeni cephe! Katil İsrail, “Topyekün savaş başlıyor” dedi ve ekledi: Yok edeceğiz

Türkiye'de dronlar özel hava otobanlarında uçacak

Bir zamanlar kimse yaklaşamıyordu! O bölge terörden temizlenince turizm merkezi oldu

Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

Katliam 257 gündür sürdürüyor! Katil İsrail durmuyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya yükseldi!

9 farklı versiyon ve donanım! Vosmer %100 elektrikli yeni Porsche Taycan’ı özel bir davetle tanıttı! 821 km’ye kadar menzil sunuyor!

Burası Kapadokya değil! Peribacaları nefes kesiyor
Dünya
6
Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

2024-06-19 14:33:24
Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Yayımlanan yeni bir rapora göre, ABD nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde kaldı.

#1
Foto - Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Nükleer enerji konusunda ABD, Çin'in 15 sene gerisinde kaldı. ABD'de 94, Çin'de 56 nükleer reaktör bulunuyor. Yapılan çalışmaya göre Çin, ABD'nin 40 yılda yaptığını 10 senede elde etti. Washington merkezli düşünce kuruluşu Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı'nın raporunda, Çin'in nükleer enerji alanında ABD'yi gerisinde bıraktığı aktarıldı.

#2
Foto - Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Dün yayımlanan raporda, Çin'in nükleer enerji alanında dünya genelinde öncü ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Söz konusu raporda Çin'in 2035'e kadar 150 yeni nükleer reaktörü tamamlayacağı belirtildi. 27 reaktörün inşaatı sürüyor. Reaktörlerin yapımı ise yaklaşık 7 sene sürüyor. Bu süre ise diğer ülkelerden çok daha hızlı ilerliyor.

#3
Foto - Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Raporda, Pekin'in devlet destekli teknoloji yaklaşımı ve kapsamlı finansmanının avantaj sağladığı, ABD'nin yüksek teknolojili nükleer enerji geliştirme konusunda Çin'in 15 yıl kadar gerisinde olduğu belirtildi. Çin, dünyanın ilk 4. nesil nükleer reaktörünü geçen yıl faaliyete açmıştı.

#4
Foto - Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

Çin'in nükleer enerjiden elektrik üretme açısından 2030'da ABD'yi geride bırakacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD'de toplamda 94, Çin'deyse 56 nükleer reaktör bulunuyor. Ancak rapora göre, Çin son 10 yılda nükleer kapasitesini üç katına çıkararak, ABD'nin 40 yılda elde ettiği nükleer gücü 10 yılda elde etti. Kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar
Gündem

Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Zoom üzerinden canlı yayın yapan Edip Yüksel, Gökhan Bulaç, Gürkan Engin ve İhsan Eliaçık, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond ..
Erdoğan'ın Aziz Nesin'e verdiği ders gündem oldu!
Sosyal Medya

Erdoğan'ın Aziz Nesin'e verdiği ders gündem oldu! "Ben şeriatçiyim"

Aziz Nesin bir televizyon programında "Tayyip Erdoğan 'ben şeriatçıyım' diyor, böyle insanların olduğu ülkede yaşanmaz" açıklamasının üzerin..
Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Gündem

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki rezil ifadeleri ve iftiraları nedeniyle büyük infiale neden olan "Diamond Tema" isimli p..
İran'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İran'da şiddetli deprem! Ölü ve yaralılar var

İran'ın Kaşmer ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu
Gündem

Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çanakkale'de orman yangını! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi
Gündem

Çanakkale'de orman yangını! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23