2024-06-19 14:33:24 Bu rakamlar çok konuşulur! ABD Çin'in 15 yıl gerisinde
Yayımlanan yeni bir rapora göre, ABD nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde kaldı.
9 farklı versiyon ve donanım! Vosmer %100 elektrikli yeni Porsche Taycan’ı özel bir davetle tanıttı! 821 km’ye kadar menzil sunuyor!
Yayımlanan yeni bir rapora göre, ABD nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde kaldı.
Nükleer enerji konusunda ABD, Çin'in 15 sene gerisinde kaldı. ABD'de 94, Çin'de 56 nükleer reaktör bulunuyor. Yapılan çalışmaya göre Çin, ABD'nin 40 yılda yaptığını 10 senede elde etti. Washington merkezli düşünce kuruluşu Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı'nın raporunda, Çin'in nükleer enerji alanında ABD'yi gerisinde bıraktığı aktarıldı.
Dün yayımlanan raporda, Çin'in nükleer enerji alanında dünya genelinde öncü ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Söz konusu raporda Çin'in 2035'e kadar 150 yeni nükleer reaktörü tamamlayacağı belirtildi. 27 reaktörün inşaatı sürüyor. Reaktörlerin yapımı ise yaklaşık 7 sene sürüyor. Bu süre ise diğer ülkelerden çok daha hızlı ilerliyor.
Raporda, Pekin'in devlet destekli teknoloji yaklaşımı ve kapsamlı finansmanının avantaj sağladığı, ABD'nin yüksek teknolojili nükleer enerji geliştirme konusunda Çin'in 15 yıl kadar gerisinde olduğu belirtildi. Çin, dünyanın ilk 4. nesil nükleer reaktörünü geçen yıl faaliyete açmıştı.
Çin'in nükleer enerjiden elektrik üretme açısından 2030'da ABD'yi geride bırakacağı tahmin ediliyor.
ABD'de toplamda 94, Çin'deyse 56 nükleer reaktör bulunuyor. Ancak rapora göre, Çin son 10 yılda nükleer kapasitesini üç katına çıkararak, ABD'nin 40 yılda elde ettiği nükleer gücü 10 yılda elde etti. Kaynak: NTV
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23