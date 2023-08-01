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Dünya
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Bu problem tüm dünyayı ilgilendiriyor

2023-08-01 00:06:23
Bu problem tüm dünyayı ilgilendiriyor

Okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkelerden biri olan Tayland’ta atık sorunu çözülmeye çalışılıyor.

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Tayland, okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkeler arasında yer alıyor.

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Tayland Hükümeti tarafından 2019 yılında Plastik Atık Yönetimi 2018-2030 Yol Haritası'nı yayınladı ve mevcut etkileri hafifletmek ve denizdeki plastik döküntülerin neden olacağı gelecekteki zararları önlemek için denizlerdeki plastik enkazlarla ilgili Ulusal Eylem Planını geliştirilmeye başlandı.

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Tayland’ın Samut Prakan kentinin Bang Phli bölgesinde plastik atıkların toplanıp işlendiği geri dönüşüm merkezi görüntülendi.

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