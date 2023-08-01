2023-08-01 00:06:23 Bu problem tüm dünyayı ilgilendiriyor
Okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkelerden biri olan Tayland’ta atık sorunu çözülmeye çalışılıyor.
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Okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkelerden biri olan Tayland’ta atık sorunu çözülmeye çalışılıyor.
Tayland, okyanusa en çok plastik atık bırakan ülkeler arasında yer alıyor.
Tayland Hükümeti tarafından 2019 yılında Plastik Atık Yönetimi 2018-2030 Yol Haritası'nı yayınladı ve mevcut etkileri hafifletmek ve denizdeki plastik döküntülerin neden olacağı gelecekteki zararları önlemek için denizlerdeki plastik enkazlarla ilgili Ulusal Eylem Planını geliştirilmeye başlandı.
Tayland’ın Samut Prakan kentinin Bang Phli bölgesinde plastik atıkların toplanıp işlendiği geri dönüşüm merkezi görüntülendi.
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