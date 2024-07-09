Bu otomobil çok konuşulur: Alan 3 araba almış olacak

Bir kaç ay önce Çok Fonksiyonlu Otomobil segmentinde yer alan SG3 Modelini lanse ettiklerini belirten Shantigo Karavan kurucularından Eğitimci Berkan Ülker, “SG3 çok yönlü bir otomobil. Bu modeli şehir içinde konforlu bir şekilde kullanabilir, hafta sonu da sevdiklerinizle tatile çıkabilirsiniz. Otomobil kendi elektriği de ürettiği için ofis olarak da kullanılabilir. SG3 binek oto, karavan, VİP otomobil konforunu bir arada sunuyor. Fiyat performans açısından da iyi durumda olan modelimiz pazarda iyi bir yer edindi. Yeni montaj hattımızı kurduk. Yurt dışı ve yurt dışında çok sayıda talep alıyoruz” dedi. Shantigo Karavan kurucularından Turizmci Tarık Irmak, SG3 modelinde kısa bir süre sonra gelişmiş süspansiyon, hayalet ekran, çarpışma önleyici gibi özelliklerin standart olarak yer alacağını söyledi. “Bu modeli alarak 3 otomobil almış olacaksınız” diyen Irmak, “Aslında karavan ile bir yaşam tarzını satın alıyorsunuz, şehirde gezebileceğiniz rahat konforlu bir otomobil tercih ediyorsunuz ve VİP bir arabanız oluyor” dedi.