2024-07-09 13:10:08 Bu otomobil çok konuşulur: Alan 3 araba almış olacak
Çok fonksiyonlu otomobiller, iş dünyası ve evden çalışanlar tarafından tercih edilmeye başlandı.
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Çok fonksiyonlu otomobiller, iş dünyası ve evden çalışanlar tarafından tercih edilmeye başlandı.
Shantigo Karavan kurucularından Eğitimci Berkan Ülker, yeni ürettikleri SG3 modelinin otomobil, karavan ve VİP araç olarak kullanılabileceğini söyledi.
İnsanların hem şehirde hem de doğada kullanabilecekleri ‘Çok fonksiyonlu otomobiller' araç piyasasının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor. Hayalet ekran, gelişmiş süspansiyon gibi özellikleri ile bir çok lüks otomobili aratmayan çok fonksiyonlu otomobiller, karavan dönüşümünü sağlayan Pop-up tavan, mutfak, 4 kişilik uyku kapasitesi özellikleri de ön plana çıkıyor. Hibrit çalışanlar ; iş insanları, mimar ve mühendisler, üst düzey şirket yöneticileri, prodüksiyon firmaları, reklam ekipleri artık çok fonksiyonlu otomobilleri tercih ediyorlar.
Bir kaç ay önce Çok Fonksiyonlu Otomobil segmentinde yer alan SG3 Modelini lanse ettiklerini belirten Shantigo Karavan kurucularından Eğitimci Berkan Ülker, “SG3 çok yönlü bir otomobil. Bu modeli şehir içinde konforlu bir şekilde kullanabilir, hafta sonu da sevdiklerinizle tatile çıkabilirsiniz. Otomobil kendi elektriği de ürettiği için ofis olarak da kullanılabilir. SG3 binek oto, karavan, VİP otomobil konforunu bir arada sunuyor. Fiyat performans açısından da iyi durumda olan modelimiz pazarda iyi bir yer edindi. Yeni montaj hattımızı kurduk. Yurt dışı ve yurt dışında çok sayıda talep alıyoruz” dedi. Shantigo Karavan kurucularından Turizmci Tarık Irmak, SG3 modelinde kısa bir süre sonra gelişmiş süspansiyon, hayalet ekran, çarpışma önleyici gibi özelliklerin standart olarak yer alacağını söyledi. “Bu modeli alarak 3 otomobil almış olacaksınız” diyen Irmak, “Aslında karavan ile bir yaşam tarzını satın alıyorsunuz, şehirde gezebileceğiniz rahat konforlu bir otomobil tercih ediyorsunuz ve VİP bir arabanız oluyor” dedi.
Kalabalık şehir yaşamında hem karavan hem özel araç olarak kullanılabilen Shantigo SG3 modeli, kısa zamanda iş dünyası tarafından tercih edilen bir model oldu.Yoğun iş yaşamı, trafik ve zamanın kıymetli olması karavan tercihlerinde de değişime yol açtı. Hem şehirde hem doğada seyahat imkanı sağlayan Shantgo SG3, hem seyahat ederken hem de konaklama sırasında konfor sağlıyor. Shantigo Karavan kurucularından Turizimci Tarık Irmak, “SG3 Karavan sağlam yapısı ve dikkatlice planlanan iç mekan düzenlemesiyle 4 kişilik bir seyahat grubunu konforlu bir şekilde ağırlayabilirsiniz.
Moto-karavanlar ile yoğun şehir trafiğinde zorlanabilirsiniz ancak yeni nesil SG3 Modeli hem şehirde hem doğada konforlu bir seyahat imkanı sunuyor” dedi. Aracın pop-up sistemi kapalı haldeyken yüksekliğinin 203 santimetre olduğunu anlatan Irmak, “Türkiye'de kapalı otoparkların yüksekliği 215-220 santimetre arasında. Her türlü kapalı otoparka bu aracı park edebilirsiniz. Büyük karavanlar olanlar site içine veya kapalı otoparklara park edilemiyor.
SG3 karavanın sadece doğa gezileri için değil, aynı zamanda şehir içinde de kullanıcılarına konfor sağladığını anlatan Irmak, “Birkaç ay önce piyasaya çıkan SG3 şehirdeki dar sokaklarda, şehir içi trafiğinde rahat hareket alanı sağlıyor. Karavan tutkunları için artık şehir merkezlerinde park alanlarında yer bulmak da sorun olmaktan çıkıyor” diye konuştu.
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