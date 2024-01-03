2024-01-03 16:39:53 Bu müzede ağlamak garanti!
Türkiye'deki üç interaktif müzeden biri olan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"ni 2023 yılında 50 bin 448 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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Türkiye'deki üç interaktif müzeden biri olan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"ni 2023 yılında 50 bin 448 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde girişinde bulunan ve Osmanlı Rus Savaşı'nda Sarıkamış'ta eksi 40 derece soğukta Türk askerlerinin giydiği çarıkların yer aldığı bölüm ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.
Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için yapılan ve Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi'nden adını alan Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
2 Aralık 1914 tarihinde başlayan ve 90 bin kahraman Osmanlı askerinin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin ayaklarında bulunan çarıklar ışıklandırılarak şehitlerin sonsuza kadar anılması için bir görüntü oluşturulmuş. Çarıkların olduğu bölümü ziyaret edenler ise gözyaşlarına boğuyor.
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin çok büyü atmosferi bulunduğunu ifade eden Arzu Topal, “Gerçekten burada insan duygularına hakim olamıyor. Çok etkileyici, insanların neler yaşadığını görmek, ne kadar zor şartlarda vatan için mücadele ettikleri görmek gerçekten çok üzücü. Bir yerden tabii çok güzel, vatan için yapılan şeyleri görmek çok güzel ama çok yıpratıcı bir durum. Şu an günümüzde neler yaşadığımızı düşünürsek çok zor şartlarda yaşamışlar. Bunun için insan gerçekten çok üzülüyor. Canlarını zaten hiçe saymaları, çok büyüleyici bir ortam bence tarihimizi gelip görmek gerekiyor” dedi.
Harp Tarihi Müzesi’nde çok duygulandığını belirten Mahmure Vaizoğlu, “Şehitlerimizin hikayelerini Kars’ın ve Sarıkamış’ın ülkemiz için ne kadar önemli bir sınır olduğunu biz biliyoruz. Bilmeyenlere de öneriyoruz. Onlar da gelsinler, Kars’ı ve Sarıkamış’ı mutlaka görsünler. Ve biz biliyoruz ki şehirlerimiz biz onları unutursak ölürler. O yüzden hiçbir zaman unutmamız lazım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan müze içerisinde 3 odada ise interaktif canlandırmalar yapılmış. Tabyada kalan askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinde gerçeği aratmayan dizaynlar bulunuyor. İnsan maketlerinin gerçeği yansıtan görüntüsü görenleri adeta o günlere geri götürüyor.
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