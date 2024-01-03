Bu müzede ağlamak garanti!

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin çok büyü atmosferi bulunduğunu ifade eden Arzu Topal, “Gerçekten burada insan duygularına hakim olamıyor. Çok etkileyici, insanların neler yaşadığını görmek, ne kadar zor şartlarda vatan için mücadele ettikleri görmek gerçekten çok üzücü. Bir yerden tabii çok güzel, vatan için yapılan şeyleri görmek çok güzel ama çok yıpratıcı bir durum. Şu an günümüzde neler yaşadığımızı düşünürsek çok zor şartlarda yaşamışlar. Bunun için insan gerçekten çok üzülüyor. Canlarını zaten hiçe saymaları, çok büyüleyici bir ortam bence tarihimizi gelip görmek gerekiyor” dedi.