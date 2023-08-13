Bu muhtarlığa giren çıkamıyor

Yunus Emre’nin özlü sözlerini astık. Daha birçok manalı sözleri var, hepsi çok değerli. Ben de birkaç tanesini muhtarlık duvarına astım. Vatandaşlar gelip geçerken ilgisini çekip, okuyor. 'İyi düşünmüşsünüz muhtarım' diyorlar. Genel kültür anlamında da faydalı oluyor. Olumlu bildirim almak bizim de hoşumuza gidiyor. Birkaç günde bir başka sözlerle değiştiriyorum. Vatandaşların yoldan geçerken birkaç dakika durup bu sözleri okuyup, anlamalarını istiyorum. Bu sözlerden faydalanmak gerekiyor” diye konuştu.