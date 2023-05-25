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Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

2023-05-25 10:00:48
Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Yok olmaya yüz tutan kalaycılığı ‘seyyar’ olarak devam ettiriyor.

#1
Foto - Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Anadolu’da günlük yaşamla iç içe geçmiş bir meslek olan kalaycılık artık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında sayılıyor. Kalaycılık artık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında sayılıyor.

#2
Foto - Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Amasya’nın Taşova ilçesinde bu mesleği sürdüren depremzede evli ve 4 çocuk babası Mahmut Okan, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen depremlerin ardından eşi Hatice ve kızı Gizem Okan ile birlikte ‘seyyar’ olarak Anadolu’yu dolaşarak bu mesleği yaşatmaya çalışıyor.

#3
Foto - Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

52 yaşındaki seyyar kalaycı Mahmut Okan, “Kahramanmaraş’tan geldik. Kalay işi yapıyorum. Mesleği babamdan öğrendim. Babam da babasından öğrenmiş. Yaklaşık 50-60 senelik işimiz yani. 35 yıldır ben kendim yapıyorum.

#4
Foto - Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Köy köy, kasaba kasaba geziyorum. Bulduğum yerde çalışıyoruz. Depremden etkilendiğimiz için buralara geldik. Normal de oralarda da çalışıyorduk. İş yerimiz olmadığı için, orada da iş yerleri yıkıldı. Evimiz biraz hasar gördü. Hasar tespit yaptıklarından dolayı ona göre çıktık yani. Şimdi kalaycılık, semercilik, nalbantçılık bunlar unutmaya yüz tutmuş meslekler. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği 80 yıldır ailemle beraber yapıyorum” dedi.

#5
Foto - Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Ailesinden kalan tepsi ve bakır tencereleri kalaylatan Önder Bak ise “Kahramanmaraş’tan depremzede kardeşimiz geldi. Ne zamandır kalaylatmak istiyordum. Kalayladı. Ellerine sağlık, bu mesleği devam ettirdiği için teşekkür ederiz kendisine” diye konuştu.

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