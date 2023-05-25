Bu meslek yok olmaya yüz tuttu!

Köy köy, kasaba kasaba geziyorum. Bulduğum yerde çalışıyoruz. Depremden etkilendiğimiz için buralara geldik. Normal de oralarda da çalışıyorduk. İş yerimiz olmadığı için, orada da iş yerleri yıkıldı. Evimiz biraz hasar gördü. Hasar tespit yaptıklarından dolayı ona göre çıktık yani. Şimdi kalaycılık, semercilik, nalbantçılık bunlar unutmaya yüz tutmuş meslekler. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği 80 yıldır ailemle beraber yapıyorum” dedi.