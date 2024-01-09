  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Bu meslek artık tercih edilmiyor

2024-01-09 18:58:44
Bu meslek artık tercih edilmiyor

Türkiye’de leblebicilikte önemli bir yere sahip olan Sandıklı’da bir zamanlar sayıları 50’yi bulan leblebici dükkanı sayısı son yıllarda 10’a kadar düştü.

#1
Foto - Bu meslek artık tercih edilmiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde leblebicilerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. İlçede leblebiclik mesleğinin çıktığı yaklaşık bir asır önce 50’den fazla olan leblebici sayısı büyük oranda azaldı. Esnaf çırak bulamazken ilçedeki bazı leblebiciler de mesleği çocuklarına öğreterek devam ettirmek istiyor. İlçede leblebiciler tarafından imalatı yapılan leblebiler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

#2
Foto - Bu meslek artık tercih edilmiyor

Bir rivayete göre ilk leblebinin, Şeh Nurettin ve Şeh Hamza tarafından nohuda gözyaşının düşüp kabuğunun soyulması sonucu bulunduğu düşünülüyor. İlçede Muradın Cami yanında bulunan Muradın Türbesinde Şeh Nurettin ve Şeh Hamza’nın mezarlarının olduğu söyleniyor.

#3
Foto - Bu meslek artık tercih edilmiyor

İlçede uzun yıllardır leblebicilik yapan İsmail Şentürk, leblebinin tarihini rivayetlerle birlikte anlattı. Şentürk, leblebi ike başka illerin ve ilçelerin adı anılsa da leblebiciliğin Sandıklı’da ortaya çıktığını söyleyerek, “25 yıldır ilçede leblebicilik yapıyorum Evliya Çelebinin seyahatnamesinde o dönem Sandıklı’da 50’ye yakın Leblebici olduğu belirtilmiş. O dönemdeki Sandıklı’nın nüfusuna bakacak olursak Sandıklı’nın geçim kaynağı leblebiciliğe bağlıymış. Sandıklı’da leblebiyi Şeh Nurettin bulunduğu rivayeti söylenmekte. Bir rivayete göre gözyaşları nohuda bir rivayete göre de terinin nohuda damlaması ile nohudun kabuklarının soyulması ile leblebiyi bulmuştur. Şu an Sandıklı’da 10 kadar leblebici var. Ama Evliya Çelebinin döneminde 50’i kadar leblebici olduğu söylendiğinde şu anki nüfusa bakıldığında leblebici sayısı az. Ama gayemiz devam ettirmek. Çırağım yok ama evladım var, ona öğretmek istiyorum. Bu mesleğin Sandıklı’da devamını sağlamak” dedi

#4
Foto - Bu meslek artık tercih edilmiyor

İlçe sakinlerinden Osman Vuruş, Şeh Nurettin’in Osmanlı ya da Selçuklu döneminden zatlar olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, “Bunlar Horosan’dan gelmişler. Orada öğrendikleri meslekleri burada icra etmek istiyorlar. Gözyaşının nohuda damlaması ile nohudun soyularak leblebi olmasını buluyorlar. Sandıklı’da bunu yaygınlaştırıyorlar” dedi.

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”
Gündem

Abdulkadir Selvi sessizliğini bozdu! Ali Koç’a işte böyle cevap verdi “zekatını versem 40 Ali Koç eder”

Süper Kupa öncesi yaşanan kriz sonrası TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da yüklenen Abdülkadir Selvi,..
Ankara Büyükşehir için bomba isim! Latif Şimşek ‘sürpriz var’ diyerek duyurdu
Siyaset

Ankara Büyükşehir için bomba isim! Latif Şimşek ‘sürpriz var’ diyerek duyurdu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi kesinleşmiş gibi gözükürken, ..
CHP ve yandaşlarında ‘Kurum’ paniği
Gündem

CHP ve yandaşlarında ‘Kurum’ paniği

Murat Kurum’un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasını akit’e değerlendiren AK Parti..
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
Ekonomi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Rahat uyu kayseri, yakalandılar
Gündem

Rahat uyu kayseri, yakalandılar

Kayseri'de ikametlere dadanan ve bir çok hırsızlık olayına karışan kişilere dönük operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alındı...
Aldıkları kararı açıkladılar!
Dünya

Aldıkları kararı açıkladılar! "Almanya'da her şey süper süper" diyenlere gelsin

Almanya'da makinistler, çiftçiler ve ulaşım sektörü genel greve denk gelecek eylem günlerini başlatıyor. Çiftçiler, 8 Ocak'tan itibaren bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23