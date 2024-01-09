Bu meslek artık tercih edilmiyor

İlçede uzun yıllardır leblebicilik yapan İsmail Şentürk, leblebinin tarihini rivayetlerle birlikte anlattı. Şentürk, leblebi ike başka illerin ve ilçelerin adı anılsa da leblebiciliğin Sandıklı’da ortaya çıktığını söyleyerek, “25 yıldır ilçede leblebicilik yapıyorum Evliya Çelebinin seyahatnamesinde o dönem Sandıklı’da 50’ye yakın Leblebici olduğu belirtilmiş. O dönemdeki Sandıklı’nın nüfusuna bakacak olursak Sandıklı’nın geçim kaynağı leblebiciliğe bağlıymış. Sandıklı’da leblebiyi Şeh Nurettin bulunduğu rivayeti söylenmekte. Bir rivayete göre gözyaşları nohuda bir rivayete göre de terinin nohuda damlaması ile nohudun kabuklarının soyulması ile leblebiyi bulmuştur. Şu an Sandıklı’da 10 kadar leblebici var. Ama Evliya Çelebinin döneminde 50’i kadar leblebici olduğu söylendiğinde şu anki nüfusa bakıldığında leblebici sayısı az. Ama gayemiz devam ettirmek. Çırağım yok ama evladım var, ona öğretmek istiyorum. Bu mesleğin Sandıklı’da devamını sağlamak” dedi