2024-02-19 10:24:58 Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...
Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ bugün (19 Şubat 2024) itibarıyla devreye girdi. Sistemle 10 dakika içerisinde teklif almak mümkün olacak. Bir başka deyişle ‘sigorta yaptırılamadığı’ için yaşanabilecek mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak.