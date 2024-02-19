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Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

2024-02-19 10:24:58
Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ bugün (19 Şubat 2024) itibarıyla devreye girdi. Sistemle 10 dakika içerisinde teklif almak mümkün olacak. Bir başka deyişle ‘sigorta yaptırılamadığı’ için yaşanabilecek mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak.

#1
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Türkiye’de trafikte bulunan 29 milyon araç için zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortası herhangi bir kazada, karşı tarafa gelen zararı kabahat oranına göre kısmen ya da tamamen karşılıyor. Ancak son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli bahanelerle (genelde artan maliyetler sebep gösteriliyor), trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığıyla ilgili şikayetler artmıştı. Acenteler de bu kapsamda müşterilerine “ekran kapalı”, “sistemde problem var” diyordu.

#2
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Posta'nın haberine göre; Sigortası yenilenmeyenlerin genelde 1-2’nci basamakta yer alan riskli yani yılda 3-4 kazaya karışan sürücüler olduğu belirtiliyordu. Bu kapsamda yaklaşık 15 bin kişinin bulunduğu ifade ediliyordu. Artan şikayetler üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye girmiş ve ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ oluşturulmuştu. Bu platform sayesinde, sigorta poliçesi teklifleriyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen ‘Sigorta Aracıları Teklif Platformu’ bugün (19 Şubat 2024) itibarıyla devreye girdi. Sistemle 10 dakika içerisinde teklif almak mümkün olacak.

#4
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Bir başka deyişle ‘sigorta yaptırılamadığı’ için yaşanabilecek mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak.

#5
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler mevcut anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. Süresi içinde birinci fazda teklif alınamaması durumunda ikinci faza geçilecek.

#6
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

#7
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca belirlenecek.

#8
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

ŞİRKETLER ZORUNLU, ACENTE İSTEĞE BAĞLI

#9
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin platforma üyeliği zorunlu tutuldu. 

#10
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu. 

#11
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek.

#12
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

#13
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

#14
Foto - Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

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