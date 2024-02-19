Bu meblağ karşısında satın alıyorlar: Artık devre dışı bıraktı: Yeni dönem başlıyor...

Türkiye’de trafikte bulunan 29 milyon araç için zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortası herhangi bir kazada, karşı tarafa gelen zararı kabahat oranına göre kısmen ya da tamamen karşılıyor. Ancak son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli bahanelerle (genelde artan maliyetler sebep gösteriliyor), trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığıyla ilgili şikayetler artmıştı. Acenteler de bu kapsamda müşterilerine “ekran kapalı”, “sistemde problem var” diyordu.