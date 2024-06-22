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Yaşam
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Bu manzara nefesleri kesiyor!

2024-06-22 15:59:42
Bu manzara nefesleri kesiyor!

Artvin'in Sakin Şehir unvanlı ilçesi Şavşat doğal güzellikleriyle dikkat çekti.

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#1
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor.

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Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'ta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl'ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor.

#3
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü ziyaretçilerini ağırlarken, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

#4
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Şavşat'ın gölleri, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda temiz havası ve doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor.

#5
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Bölgedeki yaylalar, ormanlar ve tarihi köyler, keşfetmeyi sevenler için birbirinden güzel rotalar sunuyor.

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Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Şavşat, doğa tutkunları ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor.

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Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

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