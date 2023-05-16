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Yaşam
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Bu manzara herkesi mest etti

2023-05-16 11:52:56
Bu manzara herkesi mest etti

Uçsuz bucaksız kanola tarlaları İstanbul’da şehrin ortasında görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

#1
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul Avcılar’da şehrin ortasında havadan görüntülendi.

#2
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev kanola tarlası sarı ve yeşil tonları ile İstanbul’da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok vatandaş ise, aracından inerek fotoğraf çektiriyor.

#4
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlası Avcılar’ın manzarasına adeta renklendiriyor.

#5
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Yüzlerce yapının arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Profesyonel ve amatör bir çok fotoğrafçı ise kanola tarlalarını çekebilmek için Trakya bölgesine seyahat ettiği biliniyor.

#6
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

İstanbul’da dev boyutu ve şehir merkezinde görülen kanola tarlası baz vatandaşları da şaşırtıyor.

#7
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

Şehir merkezinde görülmeye alışık olmayan eşsiz güzellikteki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturuyor.

#8
Foto - Bu manzara herkesi mest etti

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