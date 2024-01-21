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Yaşam
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Bu manzara göz kamaştırıyor

2024-01-21 15:46:44
Bu manzara göz kamaştırıyor

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

#1
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da, kış manzaraları göz kamaştırıyor.

#2
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

Kentin beyaza bürünmesiyle dere ve nehirler, camiler, karla bütünleşen dağ ve tepeler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

#3
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı’da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.

#4
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

#5
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

#6
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

#7
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

#8
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

#9
Foto - Bu manzara göz kamaştırıyor

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