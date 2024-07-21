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Yaşam
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Bu manzara görenleri mest ediyor

2024-07-21 10:25:48
Bu manzara görenleri mest ediyor

Turkuaza bürünen İznik Gölü manzarasıyla adeta nefes kesiyor.

#1
Foto - Bu manzara görenleri mest ediyor

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Maldivler sahillerini aratmayan İznik Gölü'ne gelenlerden kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

#2
Foto - Bu manzara görenleri mest ediyor

Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya ise ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu. 2014 yılında keşfedilen dünyanın en önemli buluşu olan bazilika vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu.

#3
Foto - Bu manzara görenleri mest ediyor

İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.

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