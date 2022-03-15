2022-03-15 14:14:28 Bu mantar kadar sağlıklısı yok! Faydaları saymakla bitmiyor
Reishi mantarı yeşil, mor, kırmızı, siyah, beyaz, sarı gibi pek çok renkli türde yetişiyor. Kansere karşı savaşıyor, sedef hastalığına iyi geliyor. Böbrek yetmezliği için öneriliyor, yorgunluk ve halsizliği önlüyor. Solunum sistemini düzenleyen bu besin, soğuk algınlığı ve öksürük için bile şifa oluyor. Antioksidanlar bakımından çok zengin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Yüksek tansiyonu dengeliyor. Hafıza güçlendiriyor, enerji arttıran özelliği de bulunuyor.