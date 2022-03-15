Bu mantar kadar sağlıklısı yok! Faydaları saymakla bitmiyor

Reishi mantarı faydaları saymakla bitmeyen bir bitki türüdür. Latinde adı Ganoderma Lucidum olan bu mantar türü Asya kıtasında yaygındır. Pek çok hastalığı iyi geldiği bilinen Reishi mantarının çeşit çeşit renkleri bulunur. Ancak günümüzde en yaygın olarak tüketileni kırmızı Reishi mantarıdır. Acı tadı ve ser bir yapısı vardır. Ancak Reishi mantarının faydalarının olduğu gibi kontrolsüz tüketiminin zararları bulunur. Bu yüzden Resihi mantarı tüketirken dikkat edilmelidir. Kırmızı Reishi mantarı neye iyi gelir? “Reishi mantarı faydaları” içeriğimize göz atabilirsiniz.