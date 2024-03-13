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Ramazan
8
Bu mahallede yaşayana pide bedava

2024-03-13 18:00:37
Bu mahallede yaşayana pide bedava

Antalya'da bir hayırsever Ramazan ayı boyunca her gün 500 adet pide dağıttırıyor.

#1
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi’nde ismini gizleyen bir hayırsever, muhtar Halil Ay’a gelerek mahallede günde 500 pidenin vatandaşlara ücretsiz dağıtılması için sponsor oldu.

#2
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Gerekli kaynağın sağlanmasının ardından bir fırınla pidelerin tanesi 15 TL’den anlaşılıp, Ramazan ayının ilk iftarında dağıtılmaya başlandı.

#3
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri ise, saat 16.00’da pidelerin dağıtıldığı muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi.

#4
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Ailedeki birey sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, evlerine yüzleri gülerek döndü.

#5
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

İsmini vermek istemeyen aynı hayırseverin her yıl hayır işlediğini belirten Haşim İşçan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Bunun en büyük amacı komşuyu birleştirmek. Burada sadece bizim mahallemiz değil, her mahalleden gelen var. İhtiyaç sahipleri bizim mahallemize geliyorlar herkese ikişer pide veriyoruz. Amacımız burada insanları birleştirmek ve bütünleştirmek. İnsanların bir nebze yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Allah yapandan, getirenden, emek verenden ve yiyenden razı olsun” dedi.

#6
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Gizli hayırseveri kimsenin bilmediğini aktaran Ay, “’Allah razı olsun’ deyip ona dua ediyorlar. İnşallah bu dualar ona gidiyordur. Bazen ben ona burada dağıtıldığını fotoğraf çekip atıyorum. Duygulanıyor. Hayırseverimize çok çok teşekkür ediyoruz, Allah ona bin katını versin” diye konuştu.

#7
Foto - Bu mahallede yaşayana pide bedava

Vatandaşlar da yapılan hayır için hayırsevere bol bol dua etti.

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