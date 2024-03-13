Bu mahallede yaşayana pide bedava

İsmini vermek istemeyen aynı hayırseverin her yıl hayır işlediğini belirten Haşim İşçan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Bunun en büyük amacı komşuyu birleştirmek. Burada sadece bizim mahallemiz değil, her mahalleden gelen var. İhtiyaç sahipleri bizim mahallemize geliyorlar herkese ikişer pide veriyoruz. Amacımız burada insanları birleştirmek ve bütünleştirmek. İnsanların bir nebze yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Allah yapandan, getirenden, emek verenden ve yiyenden razı olsun” dedi.