Bu mağaranın içinde nehir var!

"Mağaramızın tespit edilmiş uzunluğu 22 kilometre ama gezilebilen bölümü yani bizim tefrişatını tamamladığımız bölümü 1580 metredir. Mağaramız 1968 yılında Fransız bir bilim adamı Michael Bakalowichz tarafından keşfedilmiş, o zamanın imkanlarıyla bir kroki hazırlamış. Bu mağarayı diğer mağaralardan ayıran bir özelliği var. İçerisinde nehir var. Özellikle bahar aylarında süzülen yağmur ve kar sularıyla içeride göl ve şelale oluşuyor. Bu zamanla, buradaki sarkıtların, dikitlerin de oluşmasını sağlıyor."