Bu mağaralar zaman yolculuğuna çıkarıyor

Mağarada 2018'den bu yana incelemelerde bulunan FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Siler, mağaranın jeomorfolojik oluşumlara sahip olduğunu belirtti. Yaptığı incelemeler sonucu mağaranın "Jeomorfolojik Özellikleri, Turizm Potansiyeli ve Planlaması" adı altında bilimsel bir makale yayımladığını anlatan Siler, şöyle devam etti: "Akçatepe Mağarası, Elazığ ve çevresi ile yakın bölge için önemli bir keşif çünkü yakın bölgede bu büyüklükte ve özellikte gezilebilir bir mağaradan pek söz edemiyoruz. Mağara, Keban ilçesinin uzak bir bölgesinde ancak yine yakın zamanda keşfedilen ve yoğun bir turizm aktivite alanı olarak ortaya çıkan Saklıkapı ve Karaleylek kanyonuna yakın bir bölgede yer alıyor. Bu açıdan bölgeyi bir turizm destinasyonu olarak düşünürsek turizme kazandırılması daha kolay görünüyor. Bu bölgeyle ilgili yaptığımız akademik çalışmalarımız neticesinde mağaranın oluşum, gelişim ve turizm potansiyelini ortaya koyduk."