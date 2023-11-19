Bu mağaralar zaman yolculuğuna çıkarıyor

Mağaranın yanında göçebelikten yerleşik yaşama geçilerek tarıma ilk başlanan yerlerden Çayönü Höyüğü'nün bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle dedi: "İkisi iç içe, aynı zamanda tarihsel bir gelişimi de açıklıyor. İlk yerleşimden mağaralardaki yaşama kadar olan bir evreyi gösteriyor. Onun için ikisi de tarihi anlamda çok önemli. İki lokasyonun yan yana olması da buranın eskiden beri insanların kullandığı, yerleşik hayata geçtiği yerler olarak tarihteki önemini koruyor. Biz de bunu göstermeye çalışıyoruz. Hilar Mağaraları da bu açıdan önemli." "Hilar Mağaraları'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışıyoruz." diyen Karaaslan, ilçedeki öğrencilerin mağaraları gezip görmesi ve tanıması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Karaaslan, "Öğrencilere yönelik gökyüzü etkinliği yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla buraya teleskop getirterek ay ve gezegenleri gösterdik. Daha fazla etkinlik yapacağız. Amacımız, etkinliklerin sayısını artırarak buranın tanıtılmasını sağlamak. Öğrencilerimizin de gelip görerek burayı daha çok benimsemelerini sağlamak istiyoruz." dedi.