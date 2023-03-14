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Yaşam
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Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

2023-03-14 15:16:36
Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Iğdır'da bulunan tuz mağarası, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini beklemeye başladı.

#1
Foto - Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaklaşık iki yıl önce açılan Tuz Terapi Merkezi, yıl boyunca ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Önceki yıllarda bölgenin sofralık, sanayi ve karla mücadelede kullanılan tuzunun çıkarıldığı mağara, daha sonra turizme kazandırıldı. İlkbahar ve yaz aylarında yoğun ziyaretçi gezisi olan mağara havaların ısınması ile birlikte yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamak için hazır. Yerli ve yabancı birçok insanın dolaştığı bu mağara tur şirketleri tarafından rotaya da katılmış durumda.

#2
Foto - Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Iğdır Valiliği öncülüğünde açılan ve işletmesi Tuzluca Kaymakamlığı tarafından yapılan mağarada çalışmalar da devam ediyor. Sıcak havalardan bunalan insanların serinlemek ve sağlık için mağaraya geldiklerini belirten Fatih Keşan, "Havaların ısınmasıyla birlikte malumunuz fırsattan istifade biz de Tuzluca ilçemize bir gelelim dedik.

#3
Foto - Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Tuzluca'ya gelmişken tuz mağaralarını ziyaret etmemek olmaz. Çünkü burası Iğdır'ın önemli değerlerinden bir yerdir. Buraya yaz aylarında genelde insanlar yoğunlukta gelirler. Buraya gelmelerinin sebebi öncelikle şifa bulmak ve serinlemek için de gelen oluyor. Iğdır doğuda olmasına rağmen sıcak bir il, hatta doğunun Çukurova'sı da denilebilir. Bu yüzden insanlar serinlemek amacıyla da ara sıra tuz mağarasına uğrarlar. Iğdır'a gelen insanların burayı görmesini öneririm. Güzel bir yer, benim de buraya ikinci, hatta üçüncü gelişim. Yani işten, güçten, yoğunluktan fırsat buldukça geliyorum. Burası güzel bir yer güzel bir değer kesinlikle korunması gereken ve ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Ben insanlara burayı öneriyorum" dedi.

#4
Foto - Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen tuz mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması için de çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların sonunda bölgenin Tuz Terapi Merkezi olarak yurt içi ve yurt dışına hizmet vermesi amaçlanıyor.

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