Bu mağara ziyaretçilerini bekliyor!

Tuzluca'ya gelmişken tuz mağaralarını ziyaret etmemek olmaz. Çünkü burası Iğdır'ın önemli değerlerinden bir yerdir. Buraya yaz aylarında genelde insanlar yoğunlukta gelirler. Buraya gelmelerinin sebebi öncelikle şifa bulmak ve serinlemek için de gelen oluyor. Iğdır doğuda olmasına rağmen sıcak bir il, hatta doğunun Çukurova'sı da denilebilir. Bu yüzden insanlar serinlemek amacıyla da ara sıra tuz mağarasına uğrarlar. Iğdır'a gelen insanların burayı görmesini öneririm. Güzel bir yer, benim de buraya ikinci, hatta üçüncü gelişim. Yani işten, güçten, yoğunluktan fırsat buldukça geliyorum. Burası güzel bir yer güzel bir değer kesinlikle korunması gereken ve ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Ben insanlara burayı öneriyorum" dedi.