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Yaşam
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Bu magandalara biri ‘dur’ desin

2023-09-29 10:16:25
Bu magandalara biri ‘dur’ desin

Mardin’de çakarlı kaleşnikoflu düğün magandaları defalarca ateş açtı.

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Foto - Bu magandalara biri ‘dur’ desin

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaklaşık bir ay önce çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyunda magandalar, uzun namlulu ve tabancayla havaya doğru defalarca ateş açtı.

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Foto - Bu magandalara biri ‘dur’ desin

Düğün, yaklaşık bir ay önce Nusaybin ilçesinde oldu. Alınan bilgilere göre, Midyat-Beyazsu mevkiinde çakarlı araçlarında bulunduğu düğün konvoyundaki Ş.A., kuzeninin mutlu gününde aracı durdurup yanındakilerle birlikte önce tabancayla daha sonra kaleşnikofla defalarca havaya doğru ateş açtı. Kazaya davetiye çıkartan durum konvoydakilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin kimseye cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

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