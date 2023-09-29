2023-09-29 10:16:25 Bu magandalara biri ‘dur’ desin
Mardin’de çakarlı kaleşnikoflu düğün magandaları defalarca ateş açtı.
Mardin’de çakarlı kaleşnikoflu düğün magandaları defalarca ateş açtı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaklaşık bir ay önce çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyunda magandalar, uzun namlulu ve tabancayla havaya doğru defalarca ateş açtı.
Düğün, yaklaşık bir ay önce Nusaybin ilçesinde oldu. Alınan bilgilere göre, Midyat-Beyazsu mevkiinde çakarlı araçlarında bulunduğu düğün konvoyundaki Ş.A., kuzeninin mutlu gününde aracı durdurup yanındakilerle birlikte önce tabancayla daha sonra kaleşnikofla defalarca havaya doğru ateş açtı. Kazaya davetiye çıkartan durum konvoydakilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin kimseye cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.
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