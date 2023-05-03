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Dünya
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Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

2023-05-03 14:59:25
Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

Aylarca yere konmadan uçabilen Muhteşem Fregat kuşları, Kolombiya'da objektiflere takıldı.

#1
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

Frigatebirds’ (Fregata magnificens) doğal ortamında görüntülendi.

#2
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

Aylarca yere konmadan uçabilen bu deniz kuşları, Providencia Adası çevresindeki uygun hava koşulları sayesinde günde 410 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

#3
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

Çeşitli göçmen ve yerleşik kuş türlerine ev sahipliği yapan Providencia ve Santa Catalina Adaları, bu kuşların beslenmeleri ve kendi ekosistemlerinde yaşayabilmelerine imkan sağlıyor.

#4
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#5
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#6
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#7
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#8
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#9
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#10
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#11
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#12
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#13
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#14
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

#15
Foto - Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor

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