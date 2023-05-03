2023-05-03 14:59:25 Bu kuşlar aylarca yere konmadan uçuyor
Aylarca yere konmadan uçabilen Muhteşem Fregat kuşları, Kolombiya'da objektiflere takıldı.
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Aylarca yere konmadan uçabilen Muhteşem Fregat kuşları, Kolombiya'da objektiflere takıldı.
Frigatebirds’ (Fregata magnificens) doğal ortamında görüntülendi.
Aylarca yere konmadan uçabilen bu deniz kuşları, Providencia Adası çevresindeki uygun hava koşulları sayesinde günde 410 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.
Çeşitli göçmen ve yerleşik kuş türlerine ev sahipliği yapan Providencia ve Santa Catalina Adaları, bu kuşların beslenmeleri ve kendi ekosistemlerinde yaşayabilmelerine imkan sağlıyor.
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