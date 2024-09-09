Bu kültür yok olmaya başladı

Mesela çocukların bize gelmesi azaldı, eski gelenek ve kültürlerimiz yok oldu. Mesela bizim çocukluk dönemimizde velilerimiz özellikle okullar açılacağı zaman bizi daha fazla uyarırlardı. Onlar bizi, 'Öğretmenlerinden laf gelmesin, üstün başın ve saçın güzel olsun' diye tembihleyerek okula yollarlardı. Her hafta tırnaklarımız kesilir, hatta ceplerimize birer mendil konulurdu. Öğretmenlerimiz bunlara bakarlardı. Yapmayanlar da ufak ufak cezalandırılırdı. Aileler gelir, veli toplantısı olur ve bunlar konuşulurdu. Hijyene daha çok önem verilirdi. Zaman değişiyor, berberlik de bundan nasibini alıyor. Biz de bunlara uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi.