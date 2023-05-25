Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Televizyon tamirciliği mesleğinin geleceğini parlak görmediğini vurgulayan Ormancı, meslekte hali hazırda çalışanların teknolojiyi yakından takip edip sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Geçmişe oranla tamircilere rağbetin olmadığını dile getiren Nihat Ormancı, “Bu sadece bizim meslekte değil bütün mesleklerde de öyle. Tüplü televizyonları yıllarca tamir ettik, evlerimizde kullandık ama günümüzde teknoloji diye bir gerçek var. Biz belki de tüplü televizyon kullanan, tamir eden son nesiliz. Sadece elektroniği bilmek yetmiyor, kendini iyi de yetiştirmen gerekiyor bu işte. Özellikle son çıkan yeni nesil televizyonlar için. Bizim işlerde sadece dükkân açmak yeterli olmuyor, tamir işinde de başarılı olmak gerekiyor. Çalışanların sürekli kendisini geliştirmesi lazım. Çok çalışmak gerekiyor. Teknoloji hep ilerliyor” dedi. Avrupa’da olduğu gibi elektronik cihazların ‘kaldır-at’ şeklinde kullanılmasını istemediklerini belirten Ormancı, “Türkiye’de vatandaşın ekonomik gücü belli. Bir televizyon alınıp uzun süre kullanılıyor. Alttan gelen teknik eleman, çırak yetişmiyor. Hiçbir branşta yetişmiyor. Piyasada bu işe bizimle başlayanlar bayağı yol kat ettiler. Bizim işimiz çok zor iş. Fedakârlık isteyen, dikkat gerektiren bir meslek. Yanlış bir parça takımında sonucu pahalıya patlayabilir. Akşam dükkânı kapatınca eve gittiğimizde de internetten yeni gelişmeleri araştırıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.