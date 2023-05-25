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Yaşam
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Bu kültür tarihe gömülmek üzere

2023-05-25 22:12:17
Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Tüplü televizyon kültürü yok oluyor. Yıllardır televizyon tamiri yapan ustalar ise “Belki de biz son nesiliz” yorumunu yapıyor.

#1
Foto - Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Eskişehir’de 1993 yılından beri televizyon tamirciliği yapan Nihat Ormancı, yeni nesil televizyonların yaygın kullanımının tüplü televizyon kültürünü yok ettiğini söyledi.

#2
Foto - Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Teknolojinin durdurulamaz ilerleyişiyle birlikte artık neredeyse her evde LED ve LCD televizyonlar kullanılıyor. Yeni nesil televizyonların kullanılması vatandaşlar açısından kolaylık olsa da eski tip tüplü televizyon kültürünü yok olma noktasına getirdi. Televizyon tamircileri de bu durumu hoş karşılamayarak eski tip tüplü televizyonların yerini artık LED ve LCD televizyonların aldığını söyledi. Eskişehir’de 30 yıldır televizyon tamir işi yapan Nihat Ormancı, kentte tüplü televizyon kullanan vatandaşların neredeyse kalmadığını belirterek, kendi mesleklerinin de durumdan etkilendiğine dikkat çekti.

#3
Foto - Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Teknolojinin sürekli değiştiğini ve yeni tip televizyonların revaçta olduğunu ifade eden Ormancı, “Şehirde eski tip televizyon kullananlar neredeyse kalmadı. Sadece köylerde kullanılıyor. Vatandaşlar teknoloji meraklısı olduğundan dolayı yeni nesil LED ve LCD televizyonlara kolay uyum sağladı. Kullanması daha kolay geliyor insanlara. Eskiden küçük tüplü televizyonlara gözlerimizi kısıp bakıyorduk, karıncalı seyrediyorduk. Şimdi televizyonlar sinema gibi. Her evde geniş ekranlı televizyonlar var. Yeni nesil cihazların içinde alıcıları da var. İki kumanda kullanmak yerine yeri geldiğinde tek kumanda kullanılabiliyor” diye konuştu.

#4
Foto - Bu kültür tarihe gömülmek üzere

Televizyon tamirciliği mesleğinin geleceğini parlak görmediğini vurgulayan Ormancı, meslekte hali hazırda çalışanların teknolojiyi yakından takip edip sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Geçmişe oranla tamircilere rağbetin olmadığını dile getiren Nihat Ormancı, “Bu sadece bizim meslekte değil bütün mesleklerde de öyle. Tüplü televizyonları yıllarca tamir ettik, evlerimizde kullandık ama günümüzde teknoloji diye bir gerçek var. Biz belki de tüplü televizyon kullanan, tamir eden son nesiliz. Sadece elektroniği bilmek yetmiyor, kendini iyi de yetiştirmen gerekiyor bu işte. Özellikle son çıkan yeni nesil televizyonlar için. Bizim işlerde sadece dükkân açmak yeterli olmuyor, tamir işinde de başarılı olmak gerekiyor. Çalışanların sürekli kendisini geliştirmesi lazım. Çok çalışmak gerekiyor. Teknoloji hep ilerliyor” dedi. Avrupa’da olduğu gibi elektronik cihazların ‘kaldır-at’ şeklinde kullanılmasını istemediklerini belirten Ormancı, “Türkiye’de vatandaşın ekonomik gücü belli. Bir televizyon alınıp uzun süre kullanılıyor. Alttan gelen teknik eleman, çırak yetişmiyor. Hiçbir branşta yetişmiyor. Piyasada bu işe bizimle başlayanlar bayağı yol kat ettiler. Bizim işimiz çok zor iş. Fedakârlık isteyen, dikkat gerektiren bir meslek. Yanlış bir parça takımında sonucu pahalıya patlayabilir. Akşam dükkânı kapatınca eve gittiğimizde de internetten yeni gelişmeleri araştırıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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