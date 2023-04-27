Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Dışkapı Köyü Muhtarı Nuri Anlı, köprünün köy için adeta bir can damarı olduğunu ifade ederek, “Köylüler bu köprüyü kendi imkanları ile yaptı. Irmak sert geliyor, köprü ayaklarının altını oyuyor. Beton dökülmesi gerekiyor. Elimiz ayağımız bizim bu. Yoksa 8-10 kilometre gitmemiz gerek. Bu köprüden ilçe bir kilometre de yok. Köprünün biran önce yapılmasını istiyoruz. Köprü bizim can damarımız. 1998-99 yıllarında yapıldı. 20-25 senelik bir köprü. Aylardır sel geliyor. Köprünün de dayanacak gücü kalmadı. Yapacak bir şey yok geçmeye mecburuz. Arabası olan dolanıp gidiyor ama olmayan mecbur geçiyor. Yaya 8 kilometre nasıl gidecek adam. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz var” dedi.