  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

2023-04-27 20:32:31
Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Sivas’ın Hafik ilçesinde Dışkapı köyüyle ile ilçeyi bir birine bağlayan köprüde hasar oluştu, köprü kapatılınca köylünün yolu 10 kilometre uzadı.

#1
Foto - Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Sivas’ın Hafik ilçesinde Dışkapı köyüyle ile ilçeyi bir birine bağlayan köprüde hasar oluştu, köprü trafiğe kapatılınca köylünün yolu 10 kilometre uzadı.

#2
Foto - Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Sivas’ın Hafik ilçesi Dışkapı köyü sakinleri 1999 yılında köyün ilçe ile ulaşımını rahat sağlamak için köy girişine bir köprü yaptırdı. Yıllardır köylüler tarafından kullanılan köprünün ayağı geçtiğimiz günlerde ırmak suyunun köprü ayağının altını oyması sonucu yaklaşık 50 santimetre çöktü. Köprünün tehlikeli hale gelmesiyle köprüyü kullanmak yasaklandı. Köprü olmadığı takdirde köy ile ilçe arası 8 kilometre olurken köprü bu mesafeyi bir kilometreye düşürüyor. Hal böyle olunca arabası olmayan köy sakinleri tehlike saçan bu köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Köy sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

#3
Foto - Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Dışkapı Köyü Muhtarı Nuri Anlı, köprünün köy için adeta bir can damarı olduğunu ifade ederek, “Köylüler bu köprüyü kendi imkanları ile yaptı. Irmak sert geliyor, köprü ayaklarının altını oyuyor. Beton dökülmesi gerekiyor. Elimiz ayağımız bizim bu. Yoksa 8-10 kilometre gitmemiz gerek. Bu köprüden ilçe bir kilometre de yok. Köprünün biran önce yapılmasını istiyoruz. Köprü bizim can damarımız. 1998-99 yıllarında yapıldı. 20-25 senelik bir köprü. Aylardır sel geliyor. Köprünün de dayanacak gücü kalmadı. Yapacak bir şey yok geçmeye mecburuz. Arabası olan dolanıp gidiyor ama olmayan mecbur geçiyor. Yaya 8 kilometre nasıl gidecek adam. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz var” dedi.

#4
Foto - Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Köy sakini Yusuf Çakmak, köprünün çok kıymetli bir köprü olduğunu söyleyerek, “Bu köprünün bize çok faydası var. Köprünün bir ucu ilçeye bağlı diğer ucu köye. Köprü olmasa dolanmamız gerekiyor. Yaşlımız, hastamız bu köprüden geçerek ilçeye kendi başına tedavi olmaya gidebiliyor. Bizim için çok kıymetli bir köprü. Köprünün ayakları alttan oyuluyor. Yarım metre çöktü. Demirleri çatladı. Devletimiz el atar ayakları daha da sağlamlaştırırsa memnun oluruz. Vatandaş mecburiyette geçiyor. Korka korka geçiyor” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bu köyün yolu 10 kilometre uzadı

Bedava doğalgazın ayrıntıları belli oldu! İşte detaylar
Medya

Bedava doğalgazın ayrıntıları belli oldu! İşte detaylar

Mutfakta kullanılan doğalgazın bir yıl, konutlarda kullanılan doğalgazın tamamınınsa bir ay boyunca ücretsiz olması bekleniyor. Elektirik fa..
Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti
Ekonomi

Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti

Son dönemde Rusya Tur Operatörler Birliği tarafından gündeme getirilen Türkiye'deki tatil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşan..
Yeni Akit binasında yangın
Gündem

Yeni Akit binasında yangın

Yeni Akit gazetesi ve Akit TV'nin bulunduğu merkez binamızda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Türkiye seçimlerine ilişkin Almanya'dan skandal karar
Gündem

Türkiye seçimlerine ilişkin Almanya'dan skandal karar

Almanya'da federal hükümet gurbetçilerin oy kullanmalarını zora sokacak skandal bir adım attı. Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına i..
Alanlar bomboş kalmıştı! Mitinglerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den tuhaf bahane!
Siyaset

Alanlar bomboş kalmıştı! Mitinglerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den tuhaf bahane!

Yedili Masa'nın ortağı İYİ Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde alanların boş kalmasıyla hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan A..
Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat
Aktüel

Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan, kısa süre önce adını New York Üniversitesi’nden tam burslu kabu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23