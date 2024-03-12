Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Bu geleneği uzun yıllar boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, “2004 yılında başlayan bu hikayemizin başlangıcı bir kamyonet şoförünün iftarını peynir ve zeytinle açtığını öğrenilmesi ile başlıyor. Alim hocamız, köyümüzde başlattığı iftar sofrası geleneği 20 yıldır sürdürülüyor. Önceden evlerimizde yapıyorduk iftar yemeklerini şu anda mutfakta aşçımız var. Ve farklı çeşitlerle sunum yapıyoruz. Hem köy halkımız hem de yardımsever insanların destekleriyle yapıyoruz bu işi. Özellikle burayı bilip gelenler var. Yoldan durduklarımız var. Günde 3 çeşit yemeğimiz, salatamız ve tatlımız oluyor” ifadeleriyle anlattı.