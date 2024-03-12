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Ramazan
7
Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

2024-03-12 10:17:09
Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Erzincan karayolu üzerindeki Kırıklı köyünde dönemin köy muhtarı tarafından başlatılan iftar yemeği geleneği sürdürülüyor.

#1
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Gümüşhane- Erzincan karayolu Kırıklı köyü mevkisinde 20 yıl önce bir kamyon sürücüsünün zeytin, peynir ve ekmekle iftar yaptığını gören dönemin muhtarı Alim Aşkın, tarafından başlatılan geleneksel iftar yemeği 20 yıldır sürdürülüyor.

#2
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Her yıl ramazan ayında, köylüler tarafından yol kenarında iftar sofrası kuruluyor. İftar saatinde yoldan geçenler kurulan sofrada misafir ediliyor. İlk yıllarda köylülerin hazırladıkları yemeklerle sürdürülen gelenek, günümüzde köyde kurulan özel mutfak tarafından karşılanıyor. Her gün değişen menüde yer alan 3 çeşit yemek misafirlere ücretsiz sunuluyor.

#3
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Bu geleneği uzun yıllar boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, “2004 yılında başlayan bu hikayemizin başlangıcı bir kamyonet şoförünün iftarını peynir ve zeytinle açtığını öğrenilmesi ile başlıyor. Alim hocamız, köyümüzde başlattığı iftar sofrası geleneği 20 yıldır sürdürülüyor. Önceden evlerimizde yapıyorduk iftar yemeklerini şu anda mutfakta aşçımız var. Ve farklı çeşitlerle sunum yapıyoruz. Hem köy halkımız hem de yardımsever insanların destekleriyle yapıyoruz bu işi. Özellikle burayı bilip gelenler var. Yoldan durduklarımız var. Günde 3 çeşit yemeğimiz, salatamız ve tatlımız oluyor” ifadeleriyle anlattı.

#4
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

İftar yapmak için köye gelen Şuayip Ramazan Akhan, “Eşimi Köse ilçesine bıraktım. Burada her sene iftar programını bildiğim için iftar programımızı tamamlayacağız. Her sene köy sakinleri yol güzergâhı üzerinde yoldan geçenler burada iftarlarını açıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Güzel bir iş birliği ve dayanışma var” diye konuştu.

#5
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

Geleneksel iftar yemeğine katılan Adil Vural da “Erzincan’dan geliyorum. Nerede iftar yapacağız diye düşünüyorduk. Burayı fark ettik. Bu köyde iftar geleneği olduğunu bilmiyordum. Yazıyı gördüm ve durdum” dedi.

#6
Foto - Bu köyde 20 yıldır iftar geleneği yaşatılıyor

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