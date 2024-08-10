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Teknoloji-Bilişim
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Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

2024-08-10 20:01:03
Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

5 Ağustos'tan itibaren Türkiye'de Instagram'a uygulanan kısıtlama konuşulurken, bu kez de WhatsApp, getirdiği güncelleme ile kullanıcılara yasak getirdi.

#1
Foto - Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma programı WhatsApp, yeni bir güncelleme başlattı. Kişisel verilerin korunması kapsamında artık WhatsApp kullanıcıları istedikleri profil fotoğrafının ekran görüntüsünü alamayacak.

#2
Foto - Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

WhatsApp, kişisel verilerin korunması amacıyla önemli bir güncelleme yaptı. Artık kullanıcılar, başkalarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü alamayacak.

#3
Foto - Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

Türkiye'de 5 Ağustos'tan bu yana Instagram'a getirilen erişim yasağı tartışılırken, geçtiğimiz günlerde popüler oyun Roblox'a da yasak gelmişti. Şimdi ise kullanıcıları etkileyen yeni bir düzenleme WhatsApp'tan geldi. WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla yeni bir güncellemeyi devreye soktu. Bu güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar, herhangi bir profil fotoğrafının ekran görüntüsünü alabilecek. Kişisel verilerin korunması adına yapılan bu değişiklik, kullanıcıların gizliliğini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

Bu güncelleme, özellikle kişisel bilgilerin ve fotoğrafların izinsiz bir şekilde paylaşılmasını önlemek amacıyla yapıldı. Ancak, birçok kullanıcı için bu yenilik, alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapmayı gerektirebilir. Özellikle grup sohbetlerinde ve bireysel iletişimde profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almak, birçok kişi için yaygın bir pratikti. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve görsellerini daha güvende tutmalarını amaçlıyor. Ayrıca, bu özellik, izinsiz paylaşımları engelleyerek kullanıcılar arasında daha güvenli bir iletişim ortamı sağlamayı hedefliyor. WhatsApp'ın bu hamlesi, dijital gizliliği ön planda tutma konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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