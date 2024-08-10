Bu kez WhatsApp yasak getirdi! Kimse yapamayacak

Bu güncelleme, özellikle kişisel bilgilerin ve fotoğrafların izinsiz bir şekilde paylaşılmasını önlemek amacıyla yapıldı. Ancak, birçok kullanıcı için bu yenilik, alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapmayı gerektirebilir. Özellikle grup sohbetlerinde ve bireysel iletişimde profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almak, birçok kişi için yaygın bir pratikti. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve görsellerini daha güvende tutmalarını amaçlıyor. Ayrıca, bu özellik, izinsiz paylaşımları engelleyerek kullanıcılar arasında daha güvenli bir iletişim ortamı sağlamayı hedefliyor. WhatsApp'ın bu hamlesi, dijital gizliliği ön planda tutma konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.