Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Bangladeş halihazırda Bayraktar TB2 S/İHA ve TRG-230 ÇNRA gibi bazı Türk yapımı sistemleri envanterinde bulunduruyor. Önerilen savunma anlaşmaları ise yalnızca tedariki değil, aynı zamanda yerel bakım ve idame kapasitelerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini de kapsıyor. Bu yaklaşım, ülkenin geleneksel tedarikçilere olan uzun vadeli bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak Bangladeş, özellikle son yıllarda Rus ve Çin yapımı sistemler yerine Batı menşeili silah sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı.