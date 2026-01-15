Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar
Asya kıtasında yer alan Bangladeş'in Türk savunma ürünlerine olan ilgisi devam ederken 6 adet ATAK Helikopteri ile ilgili tedarik iddiası gündee
Defenceturk'te yer alan habere göre Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin hükümetler arası bir anlaşma kapsamında TUSAŞ’tan 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik ettiği belirtildi.
BD Military tarafından yapılan habere göre Bangladeş, Türkiye’den 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik edecek. Bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026’da Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasının ardından paylaşıldı.
Habere göre Dakka’daki görüşmede her iki taraf ikili fırsatları ve savunma iş birliğini geliştirme yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bangladeş yetkililerine göre görüşmede özellikle Türkiye’den teknoloji transferi, personel eğitimi ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri ile savunma sanayii alanında uzun vadeli ortaklık da dahil olmak üzere geniş iş birliği olanakları gündem maddeleri arasında yer aldı.
Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin hükümetler arası bir anlaşma (G2G) kapsamında TUSAŞ’tan 6 adet T129 ATAK saldırı helikopteri tedarik ettiği bildirildi. Bu tedarik sürecinin, Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin yakın hava desteği, silahlı keşif ve hassas vuruş görevlerini yürütme kabiliyetini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ek olarak bu tedarikin Bangladeş’in 2030 Hedefi kapsamındaki modernizasyon hedefleriyle de uyumlu olduğu belirtilmekte.
Bangladeşli güvenlik kaynaklarına göre TUSAŞ ile Bangladeş arasındaki sözleşmenin kesinleşmesi ile birlikte üretim takvimi ve personel eğitimlerinin durumuna göre 2027 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşebilecek.
Bangladeş halihazırda Bayraktar TB2 S/İHA ve TRG-230 ÇNRA gibi bazı Türk yapımı sistemleri envanterinde bulunduruyor. Önerilen savunma anlaşmaları ise yalnızca tedariki değil, aynı zamanda yerel bakım ve idame kapasitelerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini de kapsıyor. Bu yaklaşım, ülkenin geleneksel tedarikçilere olan uzun vadeli bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak Bangladeş, özellikle son yıllarda Rus ve Çin yapımı sistemler yerine Batı menşeili silah sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı.
Bangladeş için mevcut komuta sistemleriyle entegrasyon, ekonomik baskılar altında finansman ve yeni platformların lojistik uyumlaştırılması gibi zorluklar ise devam etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin simülatörler ve yedek parçalar da dahil olmak üzere kapsamlı destek paketleri sunması bu sorunları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Başarılı bir uygulama, Bangladeş’i gelişmiş hava ve savunma yetenekleriyle daha iddialı bir bölgesel oyuncu konumuna getirebilir.
