  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ay Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak... Burak Tunçel'e silahlı saldırı: Otomatik silahlarla kurşun yağdırdılar Koç Holding KAP'a bildirdi! 119 milyon dolarlık devasa sipariş Yumurta kabuğunun hiç duymadığınız 6 faydası: Her şeyi yapabiliriz! Sık sık yiyin, bakın ne ilgisi var! CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş! Memur seyyanen zam peşinde Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar Yeni fiyat listesi açıklandı! Yüksek hızlı tren biletlerine zam şoku Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Asya kıtasında yer alan Bangladeş'in Türk savunma ürünlerine olan ilgisi devam ederken 6 adet ATAK Helikopteri ile ilgili tedarik iddiası gündee

#1
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Defenceturk'te yer alan habere göre Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin hükümetler arası bir anlaşma kapsamında TUSAŞ’tan 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik ettiği belirtildi.

#2
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

BD Military tarafından yapılan habere göre Bangladeş, Türkiye’den 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik edecek. Bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026’da Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasının ardından paylaşıldı.

#3
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Habere göre Dakka’daki görüşmede her iki taraf ikili fırsatları ve savunma iş birliğini geliştirme yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bangladeş yetkililerine göre görüşmede özellikle Türkiye’den teknoloji transferi, personel eğitimi ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri ile savunma sanayii alanında uzun vadeli ortaklık da dahil olmak üzere geniş iş birliği olanakları gündem maddeleri arasında yer aldı.

#4
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin hükümetler arası bir anlaşma (G2G) kapsamında TUSAŞ’tan 6 adet T129 ATAK saldırı helikopteri tedarik ettiği bildirildi. Bu tedarik sürecinin, Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin yakın hava desteği, silahlı keşif ve hassas vuruş görevlerini yürütme kabiliyetini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ek olarak bu tedarikin Bangladeş’in 2030 Hedefi kapsamındaki modernizasyon hedefleriyle de uyumlu olduğu belirtilmekte.

#5
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Bangladeşli güvenlik kaynaklarına göre TUSAŞ ile Bangladeş arasındaki sözleşmenin kesinleşmesi ile birlikte üretim takvimi ve personel eğitimlerinin durumuna göre 2027 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşebilecek.

#6
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Bangladeş halihazırda Bayraktar TB2 S/İHA ve TRG-230 ÇNRA gibi bazı Türk yapımı sistemleri envanterinde bulunduruyor. Önerilen savunma anlaşmaları ise yalnızca tedariki değil, aynı zamanda yerel bakım ve idame kapasitelerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini de kapsıyor. Bu yaklaşım, ülkenin geleneksel tedarikçilere olan uzun vadeli bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak Bangladeş, özellikle son yıllarda Rus ve Çin yapımı sistemler yerine Batı menşeili silah sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı.

#7
Foto - Kıtada dengeleri değiştirecek karar! Türkiye'den sessiz sedasız 6 tane savaş helikopteri aldılar

Bangladeş için mevcut komuta sistemleriyle entegrasyon, ekonomik baskılar altında finansman ve yeni platformların lojistik uyumlaştırılması gibi zorluklar ise devam etmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin simülatörler ve yedek parçalar da dahil olmak üzere kapsamlı destek paketleri sunması bu sorunları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Başarılı bir uygulama, Bangladeş’i gelişmiş hava ve savunma yetenekleriyle daha iddialı bir bölgesel oyuncu konumuna getirebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz
Aktüel

Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su kesintileriyle ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Konya’da da içm..
İran'dan geri adım!
Dünya

İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine gar..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon
Gündem

İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul'da şafak vakti düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi paketlendi. Yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23